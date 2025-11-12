HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mancomunidades de la provincia recibirán 625.000 euros para operadores TIC

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

La Diputación de Cáceres ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a las mancomunidades integrales de la provincia para la contratación de operadores de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Las solicitudes se pueden presentar hasta el próximo 21 de noviembre y la cuantía total de las ayudas asciende a 625.000 euros.

Con estas ayudas, la Diputación pretende contribuir a que las entidades locales de la provincia cuenten con personal técnico en el territorio «que pueda ayudar a implantar, mantener y dar soporte tanto a los servicios y sistemas electrónicos existentes a nivel local como los existentes a nivel provincial, autonómico o estatal», como se indica en las bases.

La ayuda deberá ir destinada a los gastos de personal, retribuciones o a las cuotas de la Seguridad Social de la persona contratada, que deberá estar en posesión de la titulación mínima correspondiente a Formación Profesional de Segundo Grado en Informática, Ciclo Formativo de Grado Medio en Informática o titulación informática superior, equivalentes o superiores.

Además, las contrataciones deberán ser de jornada completa y para un periodo no inferior de doce meses, informa la institución provincial, que ha aumentado la cuantía de estas ayudas.

