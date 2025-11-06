HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Luis Pastor llevará a las aulas la historia en verso de la represión franquista

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

El cantautor extremeño Luis Pastor va a llevar a las aulas de institutos y de la universidad la historia en verso de la represión ... franquista en Extremadura para que «los más jóvenes luchen contra ideas reaccionarias y sepan lo que el fascismo puede representar para futuras generaciones».

