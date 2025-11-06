Luis Pastor llevará a las aulas la historia en verso de la represión franquista
Redacción
CÁCERES.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El cantautor extremeño Luis Pastor va a llevar a las aulas de institutos y de la universidad la historia en verso de la represión ... franquista en Extremadura para que «los más jóvenes luchen contra ideas reaccionarias y sepan lo que el fascismo puede representar para futuras generaciones».
Así lo ha dicho el artista nacido en Berzocana tras la reunión que ha mantenido ayer con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para poner en marcha un proyecto a través del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la institución provincial.
«Yo veo necesario compartir esto con los y las jóvenes en los institutos, en las universidades o donde sea –ha apuntado Pastor–, hacer encuentros, contarles cómo ha sido la vida de sus padres, que en el fondo ha sido mi vida, y cuando cuento mi vida estoy contando la vida de millones de españoles, porque todos éramos iguales, casi todos éramos pobres, campesinos, finalmente emigrantes...».
La Diputación contempla la edición de una publicación que aúne estos y otros poemas.
Por otro lado, para el próximo 28 de febrero está prevista la actuación conjunta, por primera vez, de Luis Pastor y la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres en el Gran Teatro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión