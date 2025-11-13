Lucía Astuy gana el Premio de Novela Gráfica de la Diputación El jurado ha elogiado a la diseñadora asturiana por «la calidad narrativa y la fuerza visual» de ‘Pizza de culto’, un relato de horror psicológico

Redacción CÁCERES. Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La asturiana Lucía Astuy ha ganado el II Premio de Novela Gráfica, que convoca la Diputación de Cáceres, con su obra ‘Pizza de culto’. Un trabajo del que el jurado, presidido por el dibujante Fermín Solís, ha destacado «la claridad, profesionalidad y coherencia de la propuesta», así como «la calidad narrativa y la fuerza visual de su proyecto».

En el plano gráfico, se ha valorado «un dibujo orgánico, ágil y directo, que refuerza la atmósfera inquietante del relato», según el jurado de este premio convocado por el Área de Cultura de la institución provincial y dotado con 4.500 euros y la publicación de la obra.

‘Pizza de culto’ cuenta la historia de Laia, una joven que llega a un nuevo barrio con un misterioso pasado. Lo que comienza como una convivencia extraña con su compañero de piso y una pizza a domicilio termina convirtiéndose en una espiral de sucesos perturbadores, donde la realidad se confunde con la pesadilla.

Inspirada en clásicos como ‘La semilla del diablo’ o ‘Creepshow’, la obra propone un relato de horror psicológico sobre el desarraigo, la manipulación y el sentimiento de pertenencia, dibujado con una línea nerviosa y visceral que acentúa su intensidad.

Sobre la autora

Lucía Astuy (Avilés, 1981) estudió Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Oviedo, especializándose en creación de cartelería y branding. Con más de veinte años dedicada al diseño y la ilustración, ha colaborado con entidades y medios como Laboral Centro de Arte, El Salto Diario o Píkara Magazine.

En 2022 orientó su trayectoria hacia una expresión artística más personal, trabajando en las artes plásticas y participando en exposiciones y talleres en distintas galerías de Europa. En paralelo, su interés por la gráfica la ha mantenido vinculada al mundo del fanzine y la autoedición, con más de treinta títulos publicados en los que explora la frontera entre cómic, ilustración y literatura.

Con la convocatoria de este premio, la Diputación de Cáceres quiere «incentivar la creación artística y promover nuevos valores en el ámbito de la novela gráfica», informa la institución provincial.