La limpieza de la Charca del Marco de Cáceres se 'ahoga' en los presupuestos participativos

«La Charca está prácticamente seca e invadida por la enea (Typha dominguensis) y el esparganio (Sparganium erectum) y en el tramo del cauce ... aguas abajo hasta el viaducto sobre la Ribera está también sin agua». Esa es la situación actual de uno de los espacios emblemáticos de Cáceres, la Charca del Marco, que se construye en el primer tercio del siglo XVI, tal y como recuerda el biólogo Juan Ramos.

Ese carácter histórico, el hecho de estar situada a los pies mismos de la Vía de la Plata y ser punto de paso habitual de peregrinos no bastan para que la administración mire hacia ella e intervenga.

El agua vertía a un caudal aproximado de 10 litros por segundo en diciembre de 2009. Hoy, apenas se ve, lamenta la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, el colectivo más reivindicativo para que el Ayuntamiento cacereño actúe.

De momento habrá que esperar. Aunque la situación lleva denunciándose desde 2020 y en 2021 el pleno municipal aprobó esa intervención, a día de hoy la misma continúa sin concretarse. Iba a los presupuestos participativos de 2025, pero tampoco ha sido bien vista. El agravante es que la propuesta también se llevó a pleno y salió adelante con el apoyo de todos los grupos, excepto el concejal no adscrito, Teófilo Amores.

Piden limpiar la superficie y favorecer la presencia de especies autóctonas frente a las plantas invasoras

Se planteaba actuar con los «permisos pertinentes para llevar a cabo una limpieza» y eliminar el exceso de vegetación. Algo más de un año después, en diciembre de 2022, el Consistorio, entonces gobernado por el PSOE, adjudicó el estudio y redacción del proyecto para ese acondicionamiento de la Charca a la empresa ETM Ingeniería SL. La inversión rondó los 8.000 euros. El dinero se destinaba a hacer un estudio medioambiental y estructural, con inventario y clasificación de vegetación y fauna. No sirvió para nada.

«Ha sido un dinero público gastado, una inversión perdida que además duele especialmente cuando ves el estado de la Charca del Marco y observas cómo está», analiza Pedro Moreno Rey. El presidente de Amigos de la Ribera abanderó la iniciativa de llevar a los presupuestos participativos de 2024 los deberes pendientes en la Charca.

El Ayuntamiento reserva cada año una partida de un millón de euros que distribuye en proyectos que proponen los colectivos ciudadanos y los propios cacereños. La petición de Amigos del Marco se basaba en que la Charca acumula 12 años de abandono. «La última vez que se limpió con maquinaria pesada fue en la primavera de 2012», reseña en el escrito que registró en el Ayuntamiento. En su solicitud, analizaba la necesidad de limpiarla y «taponar los butrones o troneras de la base del muro de salida por donde escapa el agua» para impedir que la enea regrese. También sugiere, sobre la base de estudios realizados por Juan Ramos y documentados con amplia bibliografía, la conveniencia de «realizar un aporte suficiente de caudal que asegure el llenado y evacuación por su rebosadero natural».

La lista de necesidades contempla «trabajos de control y vigilancia anuales con el fin de limitar el crecimiento de la enea y el esparganio y eliminar de sus orillas y entorno brotes e hijuelos de especies vegetales exóticas invasoras». Se reclama, en esencia, favorecer la presencia de especies autóctonas propias de la Charca: cárex, lirio amarillo de agua, aro, olmo común o fresno, entre otras. La enea, opina Juan Ramos, ha tenido en la Charca durante los últimos 10 años «las condiciones ideales para su crecimiento, colonizando toda la superficie». Lo que podría haber sido un accidente, un descuido o una muestra de cierta dejadez, hoy ya es puro abandono.

«Olvido absoluto»

Tanto que ya en 2020 Amigos de la Ribera denunció el «olvido absoluto» al que estaba sometida esa zona histórica. Al hecho de que no se haya cumplido el mandato de pleno para la limpieza o la inversión de casi 8.000 euros en un estudio que nadie ha mencionado, ahora se añade que los presupuestos participativos tampoco serán la solución. La limpieza de la Charca se 'ahoga' entre las propuestas ciudadanas que no verán la luz. En los últimos días, el Ayuntamiento dio a conocer la relación de actuaciones que pondrá en marcha. Esa no será una de ellas al no haber pasado el filtro. La Charca del Marco seguirá, así, colonizada por la espadaña y a la espera de que la limpieza y el agua vuelvan a ella por fin.