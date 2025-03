El IBI bajará en Cáceres una media de siete a 10 euros por recibo

Dos años después el IBI sigue estando más alto en Cáceres, ya que aún no se recupera el 0,70 por ciento que con el ... anterior gobierno socialista subió al 0,75. El recibo medio en el año 2019 cuando el PSOE volvió a gestionar el Ayuntamiento era de 245 euros. Una vez aplicada la subida, ya en 2022, se cifraba en 269 euros. La cuestión es cómo afectará a una familia media la rebaja fiscal que hoy se va a ratificar en pleno. Si se tiene en cuenta que supone un 2,6 por ciento, la reducción se moverá entre los siete y los 10 euros de media. La variable no es solo el tipo sino también el valor catastral del inmueble.

Por ejemplo, quien tenga un garaje de algo más de 4.000 euros de valor catastral en San Francisco pasará de pagar 30 euros poco más de 29. Un ahorro de 80 céntimos. Una vivienda de unos 140 metros cuadrados y con un valor de suelo de 17.000 euros y catastral de algo más de 50.000, en el Perú, se ahorrará 10 euros a partir de junio.

Hay que tener en cuenta que, con la anterior subida del IBI, Cáceres tenía uno de los tipos más altos de España, con datos del Ministerio de Hacienda. Lleida presentaba el más alto con el 0,957 y Zaragoza el más bajo con 0,415.

Beneficio a los propietarios

El PP llegó a plantear en una moción plenaria, cuando estaba en la oposición, revertir la subida del IBI. No lo logró por los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y el entonces concejal no adscrito, Teófilo Amores. Ahora, Unidas Podemos y el grupo socialista se han quedado fuera de toda negociación, señala Belén Fernández.

Belén Fernández: «No nos han dejado hacer ninguna aportación ni a Unidas Podemos ni al PSOE»

La portavoz del PSOE en el Consistorio denuncia que el Consejo Económico y Social se ha utilizado «como un órgano de propaganda por el Gobierno» y no se ha cumplido con el proceso reglamentario que la propia Secretaría General ha expuesto. «No nos han dejado hacer ninguna aportación, ni a nosotros ni a UP. Es una medida que no favorece a las familias sino a los grandes propietarios». Se refiere a que ya no se penalizará a las viviendas vacías. Además, como ha incidido Vox, la bajada también beneficia a inmuebles con un valor de más de 350.000 euros.