Iberdrola prevé trasladar a sus más de cien trabajadores del centro de Cáceres a su nueva sede en 2026

El 'skyline' de Cáceres, en la salida de la ciudad en dirección hacia Trujillo, está en plena metamorfosis. A las obras del Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético ... (CIIAE), que se ejecutan en El Cuartillo, se han sumado las de la nueva sede de Iberdrola, situadas frente a Empresariales (actual Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura).

Según los plazos manejados por la eléctrica, el traslado de sus más de cien trabajadores desde sus actuales instalaciones en el centro, en la calle Periodista Sánchez Asensio (junto a Multicines de Cáceres), hasta su nuevo edificio se llevará a cabo el año que viene. La compañía asegura que los trabajos «avanzan a buen ritmo» y que la sede central estará operativa «a lo largo de 2026».

El edificio, cuyas obras comenzaron a finales de 2024, contará con cerca de 2.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas, que albergarán espacios de oficinas, áreas técnicas, zonas de formación, servicios médicos y vestuarios. Además, dispondrá de más de 3.000 metros cuadrados de aparcamiento, equipados con más de 20 puntos de recarga para vehículos eléctricos, «reforzando así la apuesta de Iberdrola por la movilidad sostenible y la descarbonización», señala la empresa.

La nueva sede tendrá dos plantas y contará con 3.000 metros cuadrados de aparcamiento; habrá 20 puntos de recarga para vehículos eléctricos

La dirección exacta de la nueva sede es avenida de la Universidad número 28 y en ella se invertirán siete millones de euros. El edificio actual, situado a escasos metros de la avenida Virgen de la Montaña y del Paseo de Cánovas, se quedará vacío. Iberdrola lo ocupa en régimen de alquiler. Inicialmente era propiedad de la compañía, pero fue vendido en 2002 a una empresa inmobiliaria de Alicante.

Ampliar Recreación del aspecto final que tendrá la sede de la compañía en Cáceres. HOY

La compañía destaca que se trata de una sede diseñada con medidas de sostenibilidad y eficiencia energética. Y detalla que será dotada de marquesinas solares fotovoltaicas e instalación de ventilación con recuperación de calor, entre otras dotaciones.

La firma tiene actualmente tres centros de trabajo en Cáceres. El principal es el emblemático edificio de la calle Sánchez Asensio, donde se encuentra el grueso de la gestión de la empresa en Extremadura. Estas oficinas centrales dejarán de estar en servicio una vez que se inaugure el edificio nuevo de la avenida de la Universidad.

Otro centro de trabajo de Iberdrola en Cáceres que se trasladará al nuevo edificio es el de Ronda Vadillo, donde operan las unidades técnicas de Distribución. Hay que recordar que en esta parcela se ha llevado a cabo una operación urbanística, en la que han estado implicados el Ayuntamiento de Cáceres y la energética, vinculada al proyecto del museo del Madruelo para facilitar el acceso a la colección del museo de la música previsto mediante una pasarela peatonal. Se construirá también un aparcamiento público en superficie en estos terrenos.

Ampliar Sede actual de la compañía en la calle Periodista Sánchez Asensio, junto a los Multicines. JORGE REY

Y el tercer centro de trabajo es la subestación de la avenida de la Universidad, que es el lugar donde se levanta la nueva sede y donde se van a trasladar todos los servicios. Para ello, Iberdrola ha llevado a cabo con carácter previo una remodelación de la subestación, con el fin de liberar una parte de la parcela.

Las oficinas de atención al cliente que se encuentran repartidas por distintos puntos de Cáceres se mantendrán abiertas, ya que son independientes de esta actuación.

Iberdrola ensalza la nueva ubicación, un enclave de referencia en materia de innovación. En los alrededores se encuentran el Hospital Universitario de Cáceres, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, el futuro Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético y el campus de la Universidad de Extremadura.