Estado actual de las obras de la nueva sede de Iberdrola en Cáceres, frente a Empresariales. JORGE REY

Iberdrola prevé trasladar a sus más de cien trabajadores del centro de Cáceres a su nueva sede en 2026

Las obras del nuevo edificio, que ya coge forma frente a Empresariales, avanzan «a buen ritmo», según la compañía; asegura que estará «plenamente operativo» el año que viene

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 12 de agosto 2025, 07:32

El 'skyline' de Cáceres, en la salida de la ciudad en dirección hacia Trujillo, está en plena metamorfosis. A las obras del Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético ... (CIIAE), que se ejecutan en El Cuartillo, se han sumado las de la nueva sede de Iberdrola, situadas frente a Empresariales (actual Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura).

