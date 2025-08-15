La guitarra flamenca de Yerai Cortés llega esta noche a los conciertos de Pedrilla Quienes no hayan podido hacerse con una entrada ‘online’ todavía pueden comprarlas hoy en taquilla al precio de cinco euros

Redacción CÁCERES. Viernes, 15 de agosto 2025, 07:43 Comenta Compartir

El programa cultural Los Conciertos de Pedrilla de la Diputación de Cáceres se acerca a su fin y lo hace con una de las actuaciones más esperadas, la del artista flamenco Yerai Cortés. Será hoy 15 de agosto, a las 22.00 horas, en los jardines del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, en Cáceres.

Para las personas que no hayan conseguido su entrada online, podrán adquirir sus tickets en taquilla. El precio es de cinco euros, y la recaudación de todos los conciertos, como ya se hiciera en la edición anterior, irá destinada a proyectos de asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.

Cortés pertenece a una nueva generación de artistas que están llevando el flamenco a nuevos territorios hasta hoy desconocidos. Su proyección meteórica vino, en parte, de la mano de C. Tangana, que plasmó su fascinación por el artista en el galardonado documental ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’. Cerró un 2024 triunfal con su proyecto ‘Guitarra coral’, gira que agotó entradas en varias ciudades de España, con actuaciones memorables.

Yerai Cortés (nacido en 1995 en Alicante) tiene origen familiar profundamente vinculado al flamenco: su padre, Miguel, le enseñó la guitarra desde niño y su madre, María, le inculcó el amor por la música. Se formó tocando en tablaos renombrados de Madrid como Las Carboneras, Casa Patas o Corral de la Morería, así como en los principales teatros de España.

Con los grandes

Durante su carrera ha acompañado a figuras destacadas del flamenco como La Negra, La Tana, Chuchito Valdés, Farruquito, Richard Bona y Javier Colina. En 2021 recibió el prestigioso premio Guitarra con Alma en el Festival de Jerez por su participación en ‘Al fondo riela’, de Rocío Molina.

Su vínculo con C. Tangana ha sido determinante. Se conocieron en una cena a través del productor Javier Limón, conectaron de inmediato y comenzaron a colaborar. Yerai formó parte de la gira ‘Sin cantar ni afinar’ de C. Tangana en 2022, actuando en España, México, Argentina y Reino Unido. Además, es protagonista del documental ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, primera película dirigida por C. Tangana (Antón Álvarez), presentada en el Festival de San Sebastián en 2024. El filme relata su biografía, su historia familiar –incluyendo un secreto que marcó profundamente su vida– y su proceso creativo. Esta obra cinematográfica viene acompañada de su primer álbum homónimo, lanzado el mismo día del estreno.

El ciclo Los Conciertos de Pedrilla finalizará el viernes 22 de agosto con un concierto de la cantante de boleros barcelonesa Mayte Martín.