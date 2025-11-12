El Grupo Municipal del PSOE pide que se convoque la Mesa del Transporte

Redacción CÁCERES. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado la convocatoria «inmediata» de la Mesa del Transporte, donde está representada la sociedad civil organizada cacereña y que, según los socialistas, tiene que desempeñar un papel clave en la elaboración del nuevo contrato de transporte urbano, que deberá formalizarse en 2026 y del que, «a día de hoy, no se tienen noticias ni avances conocidos».

La portavoz socialista, Belén Fernández, ha recordado que esta mesa se creó como un espacio de democracia participativa, donde la sociedad civil organizada pudiera colaborar en el diagnóstico y en la definición de las necesidades de la ciudad en transporte público. En este sentido, ha subrayado que el actual contrato «es muy antiguo» y «no responde a la realidad de Cáceres, que ha cambiado sustancialmente desde entonces», por lo que resulta «imprescindible adaptarlo a las necesidades de la ciudadanía».

Fernández ha señalado que, durante la presente legislatura, la Mesa del Transporte solo se ha convocado en dos ocasiones, y ha lamentado la falta de avances en el nuevo Plan Director del Transporte y en la redacción de los pliegos del nuevo contrato, pese a las reiteradas preguntas del grupo socialista al equipo de Gobierno.

«Apremia retomar ese trabajo participativo con los distintos actores de la ciudad para definir entre todos las condiciones del nuevo contrato y garantizar un servicio de transporte óptimo para los próximos años», ha insistido la portavoz.

Los socialistas han solicitado además que, en esta próxima convocatoria, se informe a todos los colectivos representados sobre el estado de los trabajos relativos al nuevo contrato y se aborde la detección de necesidades en la mejora del transporte público de la ciudad.

Asimismo, Fernández ha pedido que se incorpore con voz, pero sin voto, a la Federación del Distrito Norte, «una zona en expansión que no pertenece a la Agrupación Vecinal y, por tanto, no está representada en la mesa, pese a que resulta esencial conocer sus demandas y necesidades en materia de movilidad».