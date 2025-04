Freixo, exdirector de una residencia de Valencia de Alcántara: «Cinco o seis trabajadoras son las que acusan» Afirma que él no ha presentado la denuncia por posible maltrato a ancianos por venganza

Sergio Lorenzo Valencia de Alcántara Viernes, 17 de febrero 2023, 21:59 Comenta Compartir

«Yo no soy el que acusa, como se está diciendo por ahí, yo solo transmito una información que me llega, porque quienes acusan son ... cinco o seis trabajadoras que me han contado lo que estaba pasando en la Residencia San Pedro de Alcántara», afirma al Diario HOY Andrés Freixo.

Él recalca que es delegado de personal del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, que en diciembre trabajadoras de esa residencia le contaron lo que habían visto, y él es cuando el 17 de enero informó al Ayuntamiento. Asegura que no informó a más instituciones o entidades. No quiere contar qué es lo que se denuncia en concreto. «Lo que yo veo, por lo que denuncian esas trabajadoras, varias fijas y alguna desde el año 1994, –indica–, es que son cosas que tienen que ver con la mala praxis, y también hay cosas que se pueden catalogar como de maltrato. Pero que quede claro que yo no soy testigo de nada. Yo no vi nada. Lo que quiero es que se investigue y, si es cierto, que se solucione». Liberado sindical por Comisiones Obreras, con 53 años, tiene su plaza de auxiliar en la residencia Buenos Aires. En el año 2021 fue condenado en la Audiencia Provincial de Cáceres por dos delitos: descubrimientos de secretos por entrar en el ordenador de una enfermera, e intrusismo por hacer funciones de enfermero sin serlo. Al recurrir la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se anuló la condena de descubrimiento de secretos, pero ha sido recurrida al Tribunal Supremo. La condena por intrusismo es firme. Freixo asegura que aunque con estos juicios lo está pasando mal, no ha presentado la denuncia por venganza. «Quien me conoce sabe que yo no actúo así». Como representante sindical señala que desde hace un tiempo se vienen quejando de que hay menos trabajadores en las dependencias municipales. «Ahora en las dos residencias hay 16 auxiliares cuando deberían ser 19. Las carencias se notan: Si tengo cinco barrenderos y me quedan solo dos, pues se barre menos. Es lo que hay»

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión