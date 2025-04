Cuando exponer es un premio en Cáceres

Entramos en el estío profundo, pero la actividad cultural en la ciudad continúa mientras el calor respeta, es soportable en este julio que suele comernos ... a bocados en estas latitudes. Tres exposiciones se han inaugurado en los últimos días para dar cabida a distintos artistas. Exponer es un premio para la mayoría de los que han consagrado su vida a crear o para todos esos que lo hacen como pura necesidad vital. Uno de los creadores más entregados de la ciudad es Emilio González Núñez, que ha llevado a cabo a lo largo de su vida 63 exposiciones individuales, 216 exposiciones colectivas y 1.700 obras catalogadas en diversas modalidades. El pasado 7 de julio inauguró en el Palacio de los Moraga su exposición 'Pasos geométricos sobre arpillera'. El arte geométrico es su vehículo de expresión . «Por los años 60 y 70, cuando realizaba los estudios de delineante y más tarde los estudios en la escuela de Maestría Industrial de Cáceres tocaba la geometría en todas sus facetas, ahora, en mi trayectoria artística la geometría predomina en mis obras», explica este vivo retrato de la perseverancia.

También es un artista de largo recorrido Francisco Domínguez, que el pasado jueves inauguró en el Gran Hotel Don Manuel una exposición individual en el 'Pasillo del Arte' del Gran Hotel Don Manuel de Cáceres. Comisariada por AK curator la propuesta es una muestra individual que se convierte en colectiva al colgar óleos, acrílicos, acuarelas, monotipos, grabados y aguafuertes. En una entrevista publicada en HOY explicó que, trabajando en Toledo como policía le tocó la custodia en el Museo de Santa Cruz «Allí un vigilante de las salas me dijo que él se dedicaba a grabar sobre las espadas, yo le dije que dibujaba y me preguntó si podía hacer 'El entierro del Conde de Orgaz' en una plancha. Me puse a hacerla y cuando se la di me ofreció un dineral. Yo me negué a vendérsela, pero él me la grabó y me gustó tanto que empecé a hacer un pequeño curso, pero había demasiada gente y al mes y medio me retiré, porque yo necesitaba trabajar por mi cuenta. A los pocos días me llamaron de una empresa, empecé a trabajar con ellos y así fue como empecé a aprender trabajando», detallaba contando sus inicios.

La sala Belleartes expone también la obra de Carlos Andrés Durán, que encabeza el proyecto Ringu.Rango. Según explica esta sala este artista autodidacta comenzó en 2020, durante el confinamiento, a profundizar en este tipo de ilustraciones que ya realizaba años antes. Explica que hace tres años, en junio de 2021, «comienza la revolución, tenía que ponerle nombre a todas estas ilustraciones que ya no sabía dónde almacenar en casa, así nace Ringu.Rangos». Y explica que Ringurrango en castúo procede de la palabra Ringorrango , «rasgo de pluma exagerado e inútil o adorno superfluo y extravagante». Según la RAE es una palabra que define cada trazado de tinta que corre por el papel haciendo de lo exagerado y superfluo su sello más característico. En ese mismo mes crea su página de instagram @ringurangos donde expone y da a conocer la marca, todas las ilustraciones y creaciones artísticas que contienen los característicos ringu rangos.

Hay una exposición más, que lleva desde el día 1 de julio colgada en la Biblioteca Pública de Cáceres. Puede verse hasta el próximo lunes y muestra los trabajos de los alumnos del espacio Dadá, que trata de ofrecer la posibilidad a personas de distintas edades y sensibilidades de disfrutar y desarrollar su gusto y destreza en la creación artística.

Nos vamos del arte a la música. Ayer viernes se inauguró en los jardines del Museo Pedrilla el ciclo musical que organiza la Diputación. Se encargó de cortar su cinta imaginaria la joven Rita Payés, trombonista y cantante de jazz y bossanova que empezó en la música a muy corta edad. Ha publicado seis discos, el último de ellos llamado 'Como la piel', que grabó con su madre, Elisabeth Roma. Es una joven madre que viaja y toca con su hija. El de la Diputación se trata de un extenso programa que continúa con los músicos Iván G. Lewis, Kaláscima, La Habitación Roja, Javier Ruibal y Katia Guerrero. Uno de los cambios más significativos de este ciclo es que por primera vez en su historia se paga entrada: son cinco euros, una cantidad que va destinada a fines solidarios.

Seguimos con la solidaridad. El pasado jueves el subdelegdo del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y el comisario provincial de Cáceres, Gregorio Valverde, entregaron el cheque recaudado en la I carrera solidaria ruta 091. El destinatario fue la asociación Nupa, de ayuda a pacientes con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral, para ofrecer apoyo integral, gratuito e individualizado. Supone un gran impacto no solo en la calidad de vida de los pacientes y en la de sus familias cuidadoras, sino en la posibilidad de recibir un tratamiento médico fuera de sus regiones de origen, tal y como puede leerse en su página web.

El verano es tiempo para los niños y las familias y pensando en ellos el Ayuntamiento ha ideado la actividad 'Cáceres al fresco', que arrancó el pasado día 8 y se prolonga hasta el próximo domingo 14 de julio. El pasado jueves llegó a Montesol para celebrar juegos en familia y hoy estarán en la estación Arroyo-Malpartida con la misma actividad, que se repetirá el domingo en la Plaza de Santiago. Verano de días largos y tiempo para todo, verano de bicicletas, piscina, troteo por la ciudad o el pueblo. Eso es el verano. ¡Hasta el próximo sábado!