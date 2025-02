De la enciclopedia al libro espiral en Cáceres

Libros y arte nunca faltan en este Cacerescaparate semana a semana. Normalmente por separado, la literatura por un lado y la creación plástica por otro. ... Pero la artista multidisciplinar Virginia de la Calle ha mezclado ambas cosas. El resultado es 'Herida de suerte', un libro artístico que contiene poemas, prosa poética o caligramas. «Me parece raro llamarlo libro, es una palabra que se me queda corta, es un artefacto poético», dijo la periodista Clara Paolini, que presentó la obra en la Biblioteca Pública, un acto dentro del Otoño Literario. De la Calle explicó que ha escrito desde siempre, pero que en los últimos tiempos se ha refugiado en la poesía y que hace un año recibió la propuesta de una editorial para publicar sus piezas, que a ella le parecían «un caos». La idea de bucle le inspiró a crear un libro que tiene forma de espiral y un manual de instrucciones. El duelo amoroso y la transformación personal son los temas de este original libro que gira entre las manos. La editorial valenciana Talón de Aquiles ha publicado este «ejercicio intenso de libertad», como definió Paolini esta creación.

Los libros que terminan convirtiéndose en objetos artísticos han protagonizado la vida cultural de esta semana rara cuajada de festivos. Ayer mismo se inauguró en el Archivo Provincial la exposición 'Espasa-dos. Miradas de la A a la Z'. Según explica el comisario de la muestra, José Carlos Roldán, fue él mismo el que se lanzó a proponer a un grupo de amigos «una aventura creativa» con una enciclopedia Espasa antigua «para sumar visiones, otra forma de mirar estos volúmenes y atraer hasta el presente nuevas posibilidades para comunicar ideas».

La invitación inicial fue creciendo y llegó hasta 24 colaboraciones multidisciplinares, que son las que pueden verse ahora en Cáceres. La premisa era que cada pieza elaborada con enciclopedia Espasa debía ser «museable, manipulable, transportable y exhibible», según puede leerse en la página web de este proyecto, sin limitación de soportes ni limitación de técnicas.

Totalmente sumergidos en la cultura digital parece que la enciclopedia ha pasado a mejor vida, pero la exposición del archivo homenajea a ese objeto que fue imprescindible en los hogares durante décadas.

El Centro de Profesores y Recursos (CPR) celebró el jueves un recital literario con escritoras de literatura infantil y juvenil. Pilar Alcántara, Carmen Ibarlucea, Pilar López Ávila y Beatriz Osés participaron en esta cita. Y ayer mismo esta última autora estuvo en la Biblioteca Pública dando a conocer dos nuevas sagas de misterio e intriga de la saga de las aventuras de Erik Vogler. La Asociación Cultural Norbanova, dentro del ciclo el Aula de la Palabra organizó esta cita. La multipremiada autora ha sido recientemente galardonada con el premio SM Barco de Vapor por la obra 'Un bosque en el aire'. La actividad literaria continúa hoy con la presentación también en la Biblioteca de 'El planeta feliz y la Naturaletra', un libro escrito por Pilar Alcántara e ilustrado por Cora Ibáñez. Hay dos pases, uno por la mañana, a las 12, y otro por la tarde, a las 17. La asociación cultural Letras Cascabeleras organiza este acto.

Hay literatura de papel y literatura que se sube a las tablas. El Gran Teatro acogió ayer la representación de la obra maestra del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, 'La fiesta del chivo', dirigida por Carlos Saura. Se trata de una obra en la que se narran los últimos día Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. El actor Juan Echanove encarna a Trujillo. Es la cara más conocida de un elenco en el que también están los actores Lucía Quintana, Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu, Eugenio Villota y David Pinilla.

Del teatro a la música, la sala de clave del Palacio de la Isla acogió ayer el concierto 'Obras para clave de los siglos XVI al XVIII' con un programa variado, a cargo del alumnado del Conservatorio de Música 'Hermanos Berzosa': Nicolás Bravo González, Laura Domínguez Meca, Aurora Binder Arroyo, Irene Rodríguez Borda, y el grupo de cámara formado por Isabel Ródenas Perales, Cayetano Lobato Domínguez e Irene Rodríguez Borda.

Ayer fue día también para el reconocimiento de la labor de una mujer contra la violencia de género. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, recibió el premio 25-N que por primera vez otorga el Consejo Sectorial de la Mujer. La magistrada recalcó que la violencia de género se trata de un problema social que «requiere el compromiso de todos y de todos los ámbitos, nos exige entrega y concienciación, sin ello no podremos llegar a la ansiada erradicación que la sociedad del siglo XXI no puede permitirse seguir aplazando». Tena Aragón indicó que esta lacra no puede paliarse con negativas a su existencia, «con un querer cerrar los ojos y limitarnos a asegurar que estamos en igualdad y que existen ya medidas y leyes». El alcalde Luis Salaya destacó que Tena «se ha preocupado por utilizar adecuadamente los espacios de poder y liderazgo para proteger a quien se han tenido las cosas muy difíciles».

Quien también ha sido homenajeado recientemente ha sido el sacerdote Jesús Moreno, párroco de San Eugenio, en Aldea Moret, desde el año 1992 hasta 1997. El templo de Jesús Obrero acogió un sencillo acto en el que se recordó todo lo hecho por Moreno a favor del barrio durante este tiempo. Con él terminamos este repaso a la vida social y cultural de la semana. ¡Nos vemos el próximo sábado!