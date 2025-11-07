La Diputación promueve que los pueblos colaboren en cultura La institución provincial impulsa una estrategia innovadora para lograr un desarrollo cultural rural sostenible

Redacción CÁCERES. Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

La Diputación de Cáceres ha impulsado el proyecto ‘Cultura Viva’, una estrategia innovadora que busca establecer una hoja de ruta junto a las mancomunidades hacia una gestión cultural más participativa, de manera que 16 técnicos, financiados por la institución cultural, trabajarán para convertir la provincia en un referente nacional de desarrollo cultural rural sostenible. El objetivo es «caminar hacia una política cultural territorial y más innovadora», y la propuesta plantea un modelo de desarrollo cultural y artístico «territorializado, inteligente y colaborativo», que convierta la cultura en motor de cohesión social, empleo, emprendimiento y revitalización demográfica.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, y la vicepresidenta primera de Territorio, Esther Gutiérrez, han sido los responsables de trasladar las líneas de trabajo que se marcan con este proyecto, que permitirá la contratación de 16 técnicos culturales locales, que desempeñarán su trabajo en las mancomunidades.

Sus líneas de actuación y funciones concretas serán realizar un mapeo y diagnóstico del ecosistema cultural local; dinamizar y apoyar a las entidades en diseño, gestión y promoción de actividades; impulsar redes de colaboración intermunicipales, por ejemplo, a través de las asociaciones locales u otros actores culturales; gestionar la futura plataforma provincial ‘Cultural Viva IA’, e identificar oportunidades de formación, empleo y emprendimiento.

Una vez recibidas las aportaciones de las mancomunidades, está previsto que el proyecto arranque a comienzos de 2026 y se prevé contar con una consolidación estratégica al cierre del año, llegando a convertir el mapa cultural disperso de la provincia en un motor de desarrollo rural.