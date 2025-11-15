‘Diputación Impulsa’ propone financiación para proyectos empresariales rurales

Redacción CÁCERES. Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Diputación de Cáceres, la Cámara Oficial de Comercio de Cáceres y la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEx) presentaron ayer la renovación del convenio ‘Diputación Impulsa’ para 2025-2026, con una inversión de la diputación provincial de 175.500 euros, con la que se seguirá trabajando en «una alianza que va cogiendo cada vez más fuerza como motor de desarrollo económico, demográfico y empresarial en la provincia», tal como ha dicho la vicepresidenta Primera de Territorio de la diputación, Esther Gutiérrez.

Gutiérrez, acompañada del secretario general de la Cámara de Comercio, Raúl Iglesias, y del presidente de REDEx, Francisco Javier Sánchez-Vega, presentó esta renovación de «una estrategia que está transformando la manera de entender el desarrollo territorial y su impulso, porque muchas veces las ideas están, el talento está, pero falta capital que permita transformar esas ideas en empresas reales».

Precisamente, este nuevo convenio incorpora una novedad «de gran calado», que es la creación de un instrumento de apoyo financiero para la creación y consolidación de empresas en el medio rural, y «para ello no solo canalizaremos ayudas o microcréditos, sino que fomentaremos la inversión privada en el medio rural», explicó Gutiérrez.

Así, este nuevo vehículo de inversión tendrá un enfoque de impacto, de modo que se busquen proyectos e inversiones que sean sostenibles. «Queremos –añadió Gutiérrez– canalizar inversiones públicas, privadas o mixtas hacia nuestros municipios, impulsar sectores con futuro, como la bioeconomía, el agrotech, el turismo sostenible o las energías renovables, y acompañar técnicamente a los emprendedores rurales para que sus proyectos sean sólidos».

El objetivo es «poner en contacto a emprendedores con inversores, gente que quiera invertir en proyectos viables» para lo que se analizarán los proyectos y se conectará al emprendedor con el capital, «garantizando así que muchos de los proyectos empresariales que nacen en nuestros municipios rurales no se queden sin materializarse por falta de financiación».