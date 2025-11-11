HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diócesis inicia la campaña de recogida de juguetes para hijos de reclusos

Redacción

CÁCERES.

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

La Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Coria-Cáceres ha puesto en marcha hasta el 20 de diciembre una nueva edición de su campaña de Navidad de recogida de juguetes y material escolar nuevos destinada a los hijos de entre un mes y 12 años de personas reclusas del Centro Penitenciario de Cáceres.

Bajo el lema ‘Tu donativo es su alegría’, esta iniciativa solidaria tiene como objetivo que ningún niño se quede sin la ilusión de un regalo «ni sin los recursos necesarios para continuar aprendiendo, independientemente de la situación que vivan sus familias», informa la organización.

Los puntos de recogida estarán ubicados en la Casa de la Iglesia de Cáceres, el Seminario Diocesano y las parroquias de la diócesis. Además, el voluntariado de la Pastoral Penitenciaria ofrecerá encuentros y actividades de sensibilización dirigidas a grupos parroquiales, asociaciones y entidades sociales que deseen conocer de cerca la realidad de las personas privadas de libertad.

