«Debemos ser amigables con quien invierte o quedamos para contar pájaros» José Ramón Bello en la terraza del Ayuntamiento de Cáceres. :: A.MÉNDEZ Un arquitecto contratado será nuevo director de área. Los objetivos son traer grandes inversores y agilizar las licenciasJosé Ramón Bello Concejal de Urbanismo y Patrimonio MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Domingo, 13 octubre 2019, 08:59

Casi tres décadas de scout marcan. Lo reconoce José Ramón Bello (Cáceres, 1977), licenciado en Historia en la especialidad de Arqueología y cuyo currículo recoge hasta tres másteres. Los datos avalan un perfil más técnico que político en el que no dudó en fijarse el alcalde a la hora de darle juego en un área tradicionalmente revuelta, Urbanismo. «No hubo traspaso de poderes», lamenta cuando se le pregunta qué encontró: «Ni un papel. Nada». Su prioridad es agilizar la concesión de licencias, facilitar el camino a quienes llegan a invertir. «Si hay que cambiar 20 veces el PGM (Plan de Urbanismo), se cambia».

-¿Qué ha encontrado?

-Me encontré el despacho vacío. El anterior concejal no se reunió conmigo. La relación es buena en lo personal, pero no hubo traspaso. La primera persona con la que hablé fue Francisco Leza (director de la oficina). Luego, técnicos. Visité a los trabajadores . Encontré problemas muy importantes de personal. Estructura compleja y difícil, problemas que están en el ideario como que se tarda en las licencias, documentación por triplicado y agravado por el paso a la administración electrónica. Va a suponer algo complicado.

«Si hay que hacer veinte modificaciones del Plan General Municipal, las hago»«Uno llega aquí con sus ideas y luego comprueba que no es ni fácil ni rápido»

-¿Cuál es el mayor problema?

-La falta de personal. Las ofertas de empleo publico no han cubierto ni los jubilados. Hay un problema de falta de medios y una falta de previsión. Tenemos tres secciones en las que se jubilan los jefes y no hay recambio: Inventario, Patrimonio y Disciplina Urbanística. Y no podemos parar la ciudad por un cambio de gobierno o una jubilación. Queremos reconducir el rumbo.

-¿Con qué prioridades?

-Hay que pensar en décadas. Vamos a agilizar la concesión de licencias porque se genera desarrollo económico. También hay que atraer proyectos grandes. Ya hemos tramitado la instalación de plantas fotovoltaicas en Los Llanos. Hay que facilitar. No podemos poner trabas. Vamos a eliminar limitaciones de las zonas 3 y 4. El uso fotovoltaico es compatible con las Zepas. Es de sentido común. Tenemos el termino municipal mas grande de España, de las mejores áreas de sol. Vamos a aprovechar esa característica. No podemos tener el 96% del terreno con algún tipo de protección medioambiental. Lo compatible vamos a fomentarlo.

-La tramitación de proyectos en el Ayuntamiento acumula años. ¿Por qué?

-Hay ya siete proyectos sobre la mesa de plantas fotovoltaicas. Pero tenemos problemas serios con los parques de medianas. Estamos desbloqueándolos, igual que la reforma del museo. Hay una praxis distinta. Queremos facilitar. No me importa invertir el tiempo en reunirme con quien sea. Hay que escuchar y acompañar a las empresas. Hay parques de medianas que, por el Plan de Urbanismo, llevan desde 2013. Un inversor en seis años pierde la oportunidad de negocio.

-¿Eso no ahuyenta al inversor?

-Hay cinco proyectos de parques comerciales. Ojalá se instalen los cinco, pero pienso que no van a salir todos adelante. No hay que favorecer a ninguno, hay que acompañar a todos. Si el problema para instalarse es el PGM, tenemos que resolverlo. La parte de tramitación no puede ser el escollo. En el parque fotovoltaico de Mejostilla había un informe desfavorable y se les ayuda para hacer posible la implantación porque son recursos económicos y empleo. Igual que el parque comercial de Nuevo Cáceres.Hay problemas enquistados en el tiempo de grupos inversores que no han prosperado. La última razón para que no avance algo va a ser el Ayuntamiento. Si hay que hacer 20 modificaciones del PGM, las hago. Me he reunido en este tiempo con más de 100 personas y empresas.

-El programa de ejecución del parque comercial junto a Carrefour lleva más de un año retrasado.

-En noviembre ira a comisión. Será un anteproyecto. El PGM se hizo en época de vacas gordas. Se hace cuando todos éramos ricos y el ladrillo nos iba a solucionar la vida. Apareja condiciones que los empresarios no pueden asumir sobre cesión de aparcamientos, zonas verdes... No podemos saltarnos la Ley, pero hay que facilitar las condiciones. En el parque de medianas había informes desfavorables y tres inconvenientes: la diferencia de cuotas, ya resuelto, la pasarela, que entendemos que ya hay un paso garantizado que usa todo el mundo para ir a Carrefour ,y también se pide crear una unidad de conservación.

-¿Cómo se resolverá el contencioso entre propietarios del suelo?

-Se resolverá en vía judicial. Ahí no entro ni salgo.

-El Nuevo Ferial no despega por ciertas valoraciones de la garantía. De nuevo los técnicos...

-Es un tema jurídico. Queremos otro informe jurídico para ver si esa valoración es buena. Irá a comisión. Se decidirá allí. Si hay discrepancias técnicas, debe pronunciarse. Los edificios antiguos no tienen ascensor y es una necesidad. Los ascensores no podían ponerse porque están prohibidos por el Plan al ocupar vía publica. En comisión decidimos que no podemos permitir que un anciano suba por las escaleras a un 4º. Si hay que ocupar la vía, se ocupa.

-¿Por qué se despidió a Francisco Leza, gerente de Urbanismo?

-Tenía un contrato de alta dirección. Acabó el día 5. Se hizo el contrato de selección con un perfil cerrado y decidía el alcalde tal y como se recoge en la convocatoria del BOP. Se le contrató para ordenar Charca Musia y Polígono Ganadero. El nuevo equipo de Gobierno entiende que no cumplió. No hubo ningún problema, pero se decide rescindir.

-¿Lo decide usted?

-No. Fue decisión colegiada.

-¿Le van a sustituir?

-Está previsto. Es algo que necesita Urbanismo. No necesita un jurídico. Paco era entre asesor político y jurídico. El nuevo perfil será de un arquitecto, como reclamaba el colegio en su día. Los problemas de esta ciudad son de desarrollo urbano. La mayoría de comisiones son modificaciones del Plan. Hay muchas cosas que resolver. Debe ser alguien de la arquitectura y que conozca la empresa muy bien para identificar esos problemas y coordinar la implantación de grandes empresas.

-¿Cómo enfoca la ordenación de Charca Musia y el polígono?

-Son cuestiones difíciles pero que se pueden asumir y hay que estudiar. ¿Prioritarias? Sí, pero más lo son agilizar licencias y que quien viene a invertir no se vaya. Nos hemos encontrado con requerimientos del Ayuntamiento a inversores que traían 12,5 millones de euros y se van. Esto ha sucedido y está documentado.

-¿Qué harán para evitarlo?

-Esta ciudad debe ser amigable con quien viene a invertir. Si no, nos vamos a quedar para contar pájaros. Cáceres necesita implantación empresarial. Turismo sí, pero que quien quiere invertir lo tenga fácil. Hay quien va a montar un negocio cervecero y se va a Trujillo. Gente que se siente expulsada de su ciudad. Voy a contribuir a que todo emprendedor, grande o pequeño, lo tenga fácil. He creado un grupo de trabajo para agilizar licencias. Están obras, actividades y apertura. Otra cosa es cuando el trámite requiere documentación o informes adicionales, que no dependen de nosotros y no se entregan.

Hospital

-¿Por ejemplo?

-El hospital. El día que se dice que está pendiente la licencia de la cafetería se acababan de entregar los papeles. El adjudicatario no está teniendo agilidad. Daremos facilidades pero no permitiremos un chiringuito. La solicitud entró el 20 de septiembre. Los trabajadores municipales se indignan cuando se dice que estamos tardando.

-¿No les falta decisión política? Cuestiones que tenían claras hace meses ahora dependen de informes: bloque C, zona azul, Alzapiernas...

-Es cierto que uno llega aquí con sus ideas y luego comprueba que no es fácil ni rápido. Es complejo. Queremos que en el Urbanismo se agilicen esas cuestiones. Si chocan arquitectos y abogados lo llevo a comisión. No permito que algo se ralentice por eso.

-¿Ve factible que se indemnice a los comerciantes de Alzapiernas?

-No lo veo. Un problema debe tener reparación. La Ley asiste a los comerciantes. Es uno de los principales motivos para no querer tocar esa calle. Cómo les haces otra obra para retirar la escalera. Hay que buscar otras soluciones y resolver la accesibilidad.