Sucesos de Extremadura

Condenada en Cáceres por estafar al comprador de una máquina de varear a través de internet

La Audiencia Provincial impone a la denunciada tres meses de cárcel, una multa de 540 euros y una indemnización de 400 euros

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:46

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a una mujer a tres meses de cárcel y una multa de 540 euros por estafar al comprador de una máquina de varear a través de una página de anuncios en internet. Además, tendrá que indemnizar al hombre con 400 euros.

Los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2024. El denunciante contacta a través de mensajería instantánea con la denunciada para adquirir una máquina de varear por la que pedía 400 euros a través de la página Mil anuncios.

Una vez realizado el pago y tras unos días de espera no recibe el producto, por lo que se pone en contacto con la vendedora, que le da largas. Le solicita el reembolso pero no lo consigue, por lo que pide a la entidad bancaria que le devuelva la transferencia. No obstante, el receptor ya había extraído el dinero de la cuenta.

Además, recibe en su teléfono una solicitud para que facilite sus datos bancarios a un número de teléfono, simulando ser los servicios de seguridad del banco, petición que también se realiza a su mujer.

La Audiencia acepta el relato de hechos probados de la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cáceres y que había sido apelada, por lo que la condena como autora penalmente responable de un delito leve de estafa.

«El Tribunal ha examinado la prueba y no tiene menor duda sobre la autoría» y que «la existencia del engaño precedente, alma y motor del delito de estafa, se deduce de los hechos probados, a cuya literalidad debemos atenernos dado el motivo por infracción de ley elegido», argumenta la sala. «La valoración de la prueba es lógica, racional y conforme a los parámetros de normalidad social», añade.

La sentencia es firme, por lo que no cabe recurso.

