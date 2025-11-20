HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El concejal Jorge Villar presenta un libro sobre emprendimiento en turismo

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

El exconcejal de Turismo de Cáceres y actual edil del grupo socialista Jorge Villar presenta hoy a las 18.00 horas en la sede de Cajalmendralejo (Chalet de los Málaga) ‘Check-in al éxito’, un libro en el que ofrece estrategias de ‘revenue management’, marketing digital y automatización «para que los propietarios de alojamientos dejen de ser rehenes de las grandes plataformas de reservas», señala la nota de prensa promocional de la obra, que busca ser una herramienta «hacia la profesionalización y la rentabilidad».

Le acompañarán algunos empresarios túristicos como Pilar Acosta, José Luis Coca y Eugenio Rodríguez.

