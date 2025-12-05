Cocemfe reclama cohesión social, visibilidad y derechos para la discapacidad

Redacción CÁCERES. Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha celebrado esta semana en Cáceres una jornada institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, destinada a visibilizar las realidades del colectivo y fortalecer la colaboración entre servicios sanitarios, movimiento asociativo y familias.

El acto fue inaugurado por el gerente de la entidad, Paulino Collado Moustaine, quien destacó la necesidad de avanzar hacia una sociedad «más inclusiva» y «accesible». A continuación, Montaña Ferrero, usuaria del Servicio de Habilitación Funcional, leyó un manifiesto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

De igual modo, el técnico de Fortalecimiento Asociativo, José Luis Bravo, presentó la Red Federativa y el vídeo ‘Somos Federación’, antes de dar paso a un espacio de encuentro que ha reunido a profesionales, especialistas sanitarios y personas usuarias.

Las distintas mesas temáticas abordaron cuestiones como la inclusión laboral, la rehabilitación, los cuidados, la salud respiratoria y la accesibilidad, explica en nota de prensa Cocemfe Cáceres.

Intervinieron, entre otros, el técnico del CEE José Luis Bravo, el trabajador del CEE César Sánchez, el médico rehabilitador Francisco Castellano, la usuaria María José Santos, el enfermero José María Jabato, la logopeda Noelia Barroso, la neumóloga Isabel Utrabo y la técnica de accesibilidad Sonia Silva, quienes hablaron sobre los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.