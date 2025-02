La Ciudad Monumental de Cáceres queda libre de contenedores de basura este domingo

No es obligatorio; los residentes pueden recurrir a los recipientes convencionales más cercanos

Tras la implantación del sistema de recogida de basura puerta a puerta hay varios objetivos. Por un lado, se persigue mejorar la tasa de reciclaje mediante la separación de residuos de acuerdo a las exigencias marcadas por la Unión Europea. También se pretende mejorar la calidad del espacio público sin que existan contenedores en la calle, sobre todo en un entorno patrimonial como el de Cáceres.

Y, en tercer lugar, «se quiere aprovechar la materia orgánica recogida para generar compost que contribuya a mantener la capacidad productiva del suelo y la superficie verde de la ciudad, cerrando el ciclo de la economía circular», según recoge Conyser en su página web.

No obstante, desde el Ayuntamiento se aclara que no es obligatorio acogerse a este sistema de recogida de basura. Los residentes en el área en el que se implantará siempre tienen la opción de buscar el contenedor convencional más cercano a su domicilio si prefiere optar por la fórmula de siempre. Por ejemplo, los vecinos de la Plaza de Concepción tendrán a mano los contenedores de Obispo Galarza, que no se eliminan.

En los puntos de la parte antigua y su entorno donde se retiran los actuales 95 contenedores de quita y pon Conyser colocará un cartel para informar de la supresión de la parada con un código QR en el que los usuarios podrán obtener más información.