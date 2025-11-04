HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cientos de personas dejan mensajes en la instalación 'En hojas blancas'

Vecinos y visitantes disfrutaron de una experiencia artística inmersiva y poética, dentro del programa de Cáceres 2031

CÁCERES.

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La instalación artística 'En hojas blancas' ha concluido con un balance muy positivo, con ciento de personas que se han sumado a lo largo del fin de semana a esta iniciativa de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. Durante el pasado fin de semana, en la plaza de Santa María, se instaló una especie de carrusel iluminado del que colgaban cuadernos con páginas en blanco donde cacereños y visitantes han ido dejando sus mensajes.

La idea del Consorcio Cáceres 2031 era crear un espacio de encuentro y reflexión creativa a través de la participación ciudadana y el pensamiento crítico.

A pesar de la amenaza de lluvia, la propuesta atrajo a numerosos vecinos y visitantes, que pudieron disfrutar de una experiencia artística inmersiva y poética al aire libre. 'En hojas blancas' invitaba a los asistentes a dejar su huella escrita o visual, convirtiendo el espacio histórico en un lienzo colectivo en el que la palabra y la imaginación fueron las protagonistas.

La instalación forma parte del programa de actos de Cáceres 2031, que busca acercar el arte contemporáneo al patrimonio urbano y fomentar la participación ciudadana en el proceso de transformación cultural de la ciudad de cara a su candidatura como Capital Europea de la Cultura.

El público valoró especialmente la integración de la obra con el entorno monumental y la atmósfera de convivencia y creatividad que se generó durante todo el fin de semana.

