Chus García presenta su libro de relatos cortos ‘Encaje’ en los Siete Jardines

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La escritora y comunicadora sevillana pero afincada en Extremadura Chus García presenta esta tarde en los Siete Jardines su libro de relatos cortos ‘Encaje’ junto al columnista y colaborador de HOY José Ramón Alonso de la Torre. En palabras de Jesús Carrasco, la obra, publicada por la Editora Regional «es una colección de relatos que tienen en común, además de a su autora y un estilo poético y personal, el hecho de que todos se ambientan en el mismo medio rural desde el que han sido concebidos y escritos». El acto, con entrada libre, empieza a las 18.00 horas.

