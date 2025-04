Cáceres se queda sin la Feria del Dulce Conventual tras doce ediciones

En el convento de las Jerónimas de Cáceres las monjas de clausura que lo habitan ya están metidas de lleno en la campaña navideña echando ... horas extras en su obrador para elaborar desde tocinillos de cielo a nevaditos con recetas que atesoran una tradición de siglos.

Este año han echado en falta un abultado pedido procedente de Ifeca, Institución Ferial de Cáceres, que durante doce ediciones ha organizado la Feria del Dulce Conventual en la iglesia de la Preciosa Sangre, una cita que ya se había consolidado en la agenda de propuestas del puente de la Constitución.

Según ha podido saber este diario, el pedido de Ifeca no ha llegado al convento de la calle Olmos porque no habrá feria, aunque no se ha comunicado oficialmente. La institución ferial, que depende del Ayuntamiento, argumenta «que había muy pocos interesados en participar», señala en referencia al número de conventos. El año pasado, cuando la cita se retomó tras el parón de 2020 por la pandemia, se reunieron 50 variedades diferentes de dulces valorados en 10.000 euros procedentes de 11 conventos de la región y de otros puntos del país.

Las jerónimas de Cáceres, las concepcionistas de Osuna o las clarisas de Badajoz afirman que no han sido consultadas

Las propuestas procedían, en concreto, de los conventos de Santo Domingo El Antiguo, de Toledo; Santa Ana, de Badajoz; Purísima Concepción, de Osuna; Nuestra Señora de los Ángeles, de Constantina; Santa Clara, de Llerena; Purísima Concepción, de Siruela; Madre de Dios, de Coria; La Encarnación, de Plasencia; Nuestra Señora de la Salud, de Garrovillas de Alconétar; San Francisco El Real, de Trujillo; y Las Jerónimas, de Cáceres. El otro convento de la ciudad que vende dulces, el de San Pablo, no solía participar en la feria.

Ni las monjas jerónimas de Cáceres, ni las concepcionistas de Osuna, ni las clarisas de Badajoz ni las religiosas del convento de La Encarnación de Plasencia han sido consultadas sobre su interés por participar de nuevo, según han afirmado a este diario. «No nos lo han pedido. Si lo hubieran hecho, hubiéramos mandado dulces como todos los años», indican desde el convento del municipio sevillano. «No nos han dicho nada. Pero este año no íbamos a poder participar porque somos pocas hermanas y no podemos asumir tanto trabajo», ilustran desde Plasencia.

La Diócesis de Coria-Cáceres colaboraba con esta iniciativa con la cesión del espacio. De momento, Ifeca no ha comunicado al Obispado que la cita no se vaya a celebrar, aunque la Iglesia entiende que no se hará si se tiene en cuenta que faltan pocos días para el arranque del puente y no ha recibido noticias. La feria contaba con el patrocinio de Caja Almendralejo y cobraba una entrada de un euro, que destinaba a modo de donativo a Cáritas.