Los cacereños se entregan a una Feria de Champions

Sin excusas. Ni los precios ni el calor, con el termómetro algo menos subido de grados que el viernes festivo pero con temperaturas por todo ... lo alto. A la misma altura quizás que el ambiente, con los cacereños entregados a una Feria de campeonato, de Champions se podría decir este año, porque la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y los alemanes del Borussia de Dortmund anima aún más una cita que llega en la jornada del sábado a su máximo esplendor.

Es el día en el que no solo los cacereños de la capital sino también los que se desplazan desde los pueblos más cercanos aprovechan para celebrarlo a tope. El mediodía volvió a ser un hervidero, con grupos completos que colapsaban la 'zona de los Obispos', donde una docena de negocios han preparado entre el jueves 30 y el domingo 2 de junio lo que llaman «la auténtica feria de día», una propuesta que «ya está plenamente consolidada», destaca Eduardo Álvarez, del Gran Café. «Los que decían que había que apostar por la feria de día o por la del ferial estaban equivocados. Son dos opciones plenamente compatibles. El público está respondiendo con creces y acude a los dos sitios», incide. Este empresario del sector admite que este año «está siendo muy potente, bastante más que en 2023 porque además ha acompañado el buen tiempo».

Es el lugar de disfrute de cientos de personas y a la vez el de máxima exigencia para quienes están detrás de la barra, como Teodoro Portillo, Teo, que se afana en un servicio que estos días en La Cafetera se intensifica. Desde primera hora de la mañana se colocaba el mobiliario y llegan los camiones cargados de bebida. A bastantes metros de allí, en la calle Amberes, no hay feria de día oficialmente. El Ayuntamiento la ha reservado para las calles peatonales o semipeatonales, con la posibilidad de organizar pequeños conciertos o traer charangas.

«Feria de día como tal no tenemos, pero no paramos», cuenta el responsable del Charlotte, que tiene su terraza llena cuando los desayunos están a punto de dar paso al cañeo. «¿Que si notamos la feria? Claro que sí. La gente no deja de venir a comer y para organizarnos hemos pedido reservar antes. Si no imposible», relata Rubén Márquez, que apenas puede mantener la conversación porque los clientes le reclaman.

Esperando a Taburete desde las siete

Allí no hay Champions este sábado, porque no ha sido uno de los negocios que se ha sumado a la autorización municipal para sacar pantallas a la vía pública a partir de las nueve de la noche. El fútbol marca la agenda y la modifica porque el plato fuerte en el ferial es Taburete. El pop rock con mezclas de otros estilos de la banda fundada hace 10 años por Willy Bárcenas y Antón Carreño retrasa el inicio de su actuación hasta que el árbitro no dé el pitido final en Wembley.

Las mejores imágenes del ambiente en el Ferial de Cáceres este sábadoVer 17 fotos Un grupo de jóvenes en una atracción. A. MÉNDEZ

Pero ya hay personas esperando a la puerta del Recinto Hípico. Desde poco después de las siete estaban allí Soledad Romo, su hermana Laura y su primo David. Los tres tienen pasión por Taburete y poco les importa pensar en que una prórroga o incluso posibles penaltis puedan retrasar el comienzo hasta cerca de la medianoche. Serían en ese caso más de cuatro horas de espera. «Me encanta el grupo. Lo sigo y mejoran mucho en el directo. Ya es la tercera vez que voy a ver a Taburete», analiza Soledad, que viene desde Badajoz.

«Ya hemos venido más días. A nosotros nos gusta disfrutar la feria y aquí estamos» Petri Frejo En la feria con su marido, José Antonio Coistumero y unos amigos

Sin duda el partido del año tuvo mucho que ver en el ambiente, hasta el punto de que los hubo que no querían feria pero se animaron a salir para ver la final. Los hubo que hicieron doblete. En el flanco hostelero era día grande, un verdadero agosto en pleno junio para las cajas registradoras. La demanda se multiplicó y había que reservar por anticipado. Es el caso de Avenida 24, donde desde hace más de una semana ya están todas las mesas ocupadas. «La feria está siendo estupenda. La gente tiene ganas de pasarlo bien y hoy con el partido de fútbol ya es lo máximo. Lo que hemos hecho es reservar su sitio a aquellas personas que nos han dicho por adelantado que querían venir a verlo», detalla su gerente Luis Miguel Cerro.

Ampliar Soledad, en el centro, con su hermana Laura y su primo David, esperando a Taburete. A. MÉNDEZ

En el ferial un universo de ambientes. Los de más edad estaban citados para la degustación de alubias con morcilla y la fiesta flamenca en la Caseta del Mayor. Los más pequeños tiraban de la mano de sus padres para ir de atracción en atracción, de nuevo con quejas por precios que suponen que un paseo por el Ratón Vacilón con Gato Comilón obligue a abonar cinco euros. Un churro de chocolate costaba dos euros y en Los Maños, un chato, otros dos. En El Patatazo, seis euros por un vaso de patatas, pero si no tienes tanta hambre por algo menos, 3,5, te llevas un cucurucho.

«Por una cerveza sin alcohol pagas cuatro euros y medio en vaso de plástico, aunque venimos a disfrutar. No nos lo perdemos», señala José Antonio Costumero, que pasea por el pasillo central entre las casetas con Petri Frejo. Ella también lo tiene claro: «Hemos venido más días y está muy animada. A nosotros nos gusta celebrar la feria y aquí estamos», se despide

Jóvenes y adultos se sumergen en el éxtasis de las casetas y las atracciones, que se prolongará hasta la madrugada. Porque Cáceres aprovecha su día grande para vivir una Feria más de campeonato que nunca.