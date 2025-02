Ayuso: «Nosotros somos una asociación de vecinos, no una gestoría»

El presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres es desde hace un año José Antonio Ayuso. Defiende la necesidad de llevar a cabo una serie de reformas que aborden diferentes reivindicaciones. Entre ellas, la accesibilidad. Propone, por ejemplo, una campaña informativa dirigida ... a los ciudadanos sobre las tarjetas de movilidad reducida y la importancia de su correcta renovación. Además, Ayuso reclama un compromiso en cuanto a la seguridad y mayor presencia policial en determinados barrios.

Sugiere aprovechar la olvidada unidad motorizada policial para su despliegue, así como solicitar la presencia de 'policías de distritos', tal y como le hizo saber esta misma semana al nuevo alcalde, Rafael Mateos, en su primera entrevista. Las peticiones, asegura, que ha trasladado a Mateos han sido las mismas que las presentadas a los gobiernos en años anteriores, hasta ahora ineficientes en su atención en la mayoría de los casos, lamenta.

–¿Qué demandan las asociaciones de vecinos?

–Cada vecino mira por su barrio y lo que más solicitan es el arreglo de sus calles y aceras, así como una mayor accesibilidad . Esencialmente, queremos un Cáceres más accesible para todas las personas.

–Cuando surgen conflictos en esas reivindicaciones vecinales con el político de turno, ¿qué soluciones se le ocurren?

–Nosotros planteamos una solución para la mayoría de esos problemas, pero luego está lo que llamamos 'voluntad política'. Si hay voluntad política se arregla todo. El diálogo es fundamental. De unas 300 propuestas abiertas a toda la ciudadanía de Cáceres, solo unas 25-30 se llevan a cabo, mientras que muchas otras son rechazadas porque se prioriza la ejecución de las obras más urgentes en esos momentos .

–¿Cuál es la diferencia de que una asociación de vecinos reclame más que otra?

–El miedo. Esto ha sido especialmente evidente en los últimos cuatro años, cuando una asociación va a reclamar algo y al gobierno no le gusta (pone como punto de referencia al gobierno anterior ). Entonces, te 'amenazan' con no efectuar ciertas obras y tú ya no reclamas nunca más.

-Cuando habla de 'miedo', ¿cómo le afecta personalmente esto como presidente ?

–A mí me sienta fatal que digan que sienten miedo los vecinos y rsponsables de asociaciones, saber que una asociación la han asfixiado con el dinero, que les hayan quitado las actividades que hacían las asociaciones de vecinos. Nos lo están poniendo tan complicado que para tramitar una simple subvención necesitaríamos una agencia.

- ¿A qué se refiere con que cada vez les pongan más complicaciones?

–Ahora todo es por Internet, que ya de por sí lo entendemos poco por nuestra generación. Incluso así solo nos ponen más trabas. Por desgracia, las asociaciones de vecinos las integran personas muy mayores. Los jóvenes no quieren implicarse con ellas. Hay veces que no lo entiendo.

–¿Qué problemas cree que se deberían haber abordado anteriormente y se han dejado en el tintero?

–Muchas obras importantes de barriadas se han dejado de hacer para ceñirse solo en las obras de los presupuestos participativos. Nosotros del Ayuntamiento anterior echamos mucho en falta que el alcalde reclamara la segunda fase del hospital o la autovía Cáceres-Badajoz entre otras.

–Se muestra muy crítico...

–Echamos en falta un alcalde que dé la cara por su ciudad.

–¿Rafael Mateos podrá lidiar con estos problemas y darle solución o seguirá todo igual que estaba antes?

–Rafael Mateos, es conocedor de lo que hay. Hemos tenido distintas reuniones con él desde que estaba en la oposición y ahora ya en el Ayuntamiento como alcalde. Hay que esperar que se implique en esas soluciones.

–¿Cómo se organizan las asociaciones vecinales a la hora de conocer los problemas y abordarlos con la administración?

–Cada asociación tiene de un grupo de WhatsApp donde no solo nos trasladan peticiones sino que nos informamos de cualquier contratiempo. No obstante, tenemos un contacto directo excelente y muy efectivo con la Policía Nacional. Ahora pedimos lo mismo con la Policía Local, asunto que empezamos a tramitar con el anterior gobierno. Creo que la ciudadanía tienen que tener contacto con sus policías.