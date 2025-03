El Ayuntamiento de Cáceres renuncia a hacer el carril bici por el medio de la Hispanidad

«Es una chapuza». Así define el portavoz municipal, Ángel Orgaz, el carril bici que el Ayuntamiento perfiló en la avenida de la Hispanidad ... durante el anterior mandato y que ha tenido reflejo en lo que sí se llegó a materializar a pocos metros de allí, en Ronda de la Pizarra.

Se trata de una inversión fruto del acuerdo entre el Gobierno socialista de Luis Salaya y su principal apoyo entre 2019 y 2023, Unidas Podemos. La formación morada puso una serie de actuaciones sobre la mesa y entre ellas aparecía una de 400.000 euros con un carril bici que permitiría unir la Ronda Sureste con Aldea Moret. Para ello se habilitaba esa dotación a lo largo de una arteria que cuenta con unos 1.500 metros y se pagaba con cargo a un crédito bancario de ocho millones en el que también aparecían otras propuestas.

Al PP no le gusta la idea, pero no porque no quiera ese carril bici, aclara su concejal portavoz, sino porque crea inseguridad a los usuarios al estar diseñado por el centro de la avenida. Lo ve un peligro. Hay ejemplos cercanos como el de Ronda de la Pizarra. «No es un capricho. Es un modelo que no nos gusta. Queremos un proyecto nuevo y más viable», incide. En definitiva, un carril bici al uso, que no se construya en el centro sino en el lateral de la vía pública. Para ello, se rescinde el contrato con la consultora a la que el Consistorio hizo el encargo y que se firmó el 3 de febrero de 2023. El plazo de ejecución era de 60 días.

Fue el principal asunto que pasó este viernes por la Junta de Gobierno local, con el expediente de resolución del contrato adjudicado a Universal de Innovación y Gestión, S.L. (Uningest) para los servicios de redacción del proyecto y asistencia técnica y dirección de las obras. El presupuesto era de 20.000 euros y la oferta ganadora se elevó a 16.799 euros, con impuestos incluidos. Según los datos aportados desde el Consistorio, ya se han abonado 6.719 euros relativos a la redacción del proyecto, pero aún falta por pagar otro importe de 10.080 euros. Sobre esa cantidad, el Gobierno popular prefiere asumir el pago de una indemnización del seis por ciento a seguir adelante con una iniciativa que no le convence.

«Estamos a tiempo. La obra todavía no ha comenzado. Es una cantidad que el Ayuntamiento se puede permitir», destaca Ángel Orgaz. Serían apenas 600 euros, si se cumplen los cálculos municipales, siempre que la adjudicataria no prolongue el contencioso en vía administrativa o judicial por desacuerdo con esta posición.

«El carril bici por el centro es una auténtica chapuza. No lo vamos a hacer por seguridad» Ángel Orgaz Concejal portavoz

Lo que hace el Consistorio es desistir del proyecto tras acordarlo así en un expediente de resolución al que se dio el visto bueno en la reunión del Ejecutivo que preside Rafael Mateos. «Lo hacemos por seguridad. No compartimos esa filosofía de construir carriles bici por el centro de las avenidas. genera mayor peligro que en los laterales», analiza Orgaz. El portavoz municipal ha mencionado el «modelo del PSOE» puesto en práctica en Ronda de la Pizarra con dos carriles en un sentido y otro carril en otro. «Fue necesario modificar una rotonda para que pudiese pasar el autobús. Es una chapuza», concluye.

Esto supone que tres años después de que se anunciase la construcción del carril bici fruto del acuerdo entre PSOE y UP la iniciativa encalla. Habrá que retomarla con un nuevo expediente y abrir otra vez la licitación, pero no para la obra, que esa tendrá que esperar aún más, sino simplemente para diseñar cómo será esa infraestructura y atender el requerimiento de hacerlo por los laterales, no por el centro.

Decisión

Orgaz ha admitido que no sabe si la decisión de hacer el carril por la parte central aparecía en el expediente o fue una decisión política. Sí ha repetido que no sigue adelante por una cuestión de seguridad, pese a que no se renuncia a hacerlo más adelante. Otro asunto será la financiación. Se contaba con un presupuesto para la obra de 400.000 euros. Orgaz, que también es concejal de Economía, ha admitido que habrá que ver cómo se financia ahora.

El PP cuestiona el modelo de Ronda de la Pizarra, que para el PP no ha funcionado. Esa vía se sometió a una amplia reforma en el mandato del PSOE. Era una de las promesas del anterior alcalde y se cumplió con una reordenación de los carriles de circulación y los aparcamientos existentes, que incluyó la construcción de un carril bici en la zona central. No está siendo muy utilizado. La segunda fase finalizó el pasado diciembre por parte de Construcciones Sevilla Nevado S.A. Se invirtieron 663.000 euros.