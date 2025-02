Aurora Binder, un prodigio de la espada con solo 13 años

La esgrima (así en femenino) es el único deporte olímpico de origen español. «Desde el inicio de los tiempos la gente utiliza espada, pero nosotros fuimos los primeros que dejamos por escrito en el siglo XVI unos tratados que pueden considerarse unos protomanuales de la ... esgrima deportiva, porque explica cómo debe enseñarse con una finalidad bélica», explica Gabriel Ferrá, el director de la escuela Acero «la única escuela profesional y de competición que hay en Extremadura», precisa.

La última semana de diciembre antes de las vacaciones celebraron una fiesta de despedida haciendo lo que más les gusta, tirar, es decir, manejar sus armas. En esta escuela practica la esgrima desde hace seis años Aurora Binder (Cáceres, 2010), una adolescente de 13 años que es una firme promesa de este deporte. Atesora un subcampeonato y un campeonato nacional, ambos en categoría sub-13, y es campeona de la liga de Madrid. Actualmente está novena a nivel nacional en la clasificación para menores de 17 años. Recientemente Aurora ha sido seleccionada para representar a España en los Juegos del Mediterráneo que serán en febrero, una convocatoria internacional sin precedentes en el deporte de la ciudad.

Su forma de empezar a practicar fue casi casual, como cuenta. «Mi hermano entrenaba antes que yo y yo un día fui a verle entrenar y me gustó el deporte, por eso me apunté», explica ataviada de blanco, espada en mano. ¿Y qué le atrajo? Aurora piensa unos segundos y dispara. «Sabía que tenía algo especial». Tal y como cuenta lo que más le engancha de este deporte es «la forma de tirar», es decir, «cómo combates, cómo calientas y cómo llevas a cabo las acciones para ganar». Pero ella, como joven que es, también valora la interacción social que se produce en las competiciones. «Ves a tus amigos de otros sitios, te lo pasas bien con ellos».

Y además, la recompensa de la victoria. «Si eres bueno te salen bien las cosas y te sientes bien contigo mismo». Le echa unas seis horas a la semana a esta actividad, pero para ella no supone mucho tiempo el empleado. «Voy con gusto», explica esta estudiante de segundo de la ESO que también estudia música en el Conservatorio. «Es muy divertido, puedes hacer muchos amigos tanto aquí en Cáceres como fuera si vas a salir a competiciones y físicamente es un buen deporte». Ella es alta, pero cree que no hace falta tener un físico determinado para destacar en la esgrima. «El cuerpo da igual, influye más la resistencia, porque no sabes si vas a llegar a la final o no y tienes que estar en pie hasta la final y ganarla».

«No tenemos una promesa, tenemos una realidad, está en el camino», apunta Ferrá, que valora el ya largo camino de Binder, que se apuntó en las Escuelas Deportivas Municipales. «Con seis años ya estaba haciendo esgrima, si te quieres dedicar al deporte de competición hay que empezar muy pronto». Cuenta Ferrá que Aurora ha despertado el interés de los entrenadores del equipo nacional. «La están observando y la están mimando».

El bajo nivel de actividad de la Federación Extremeña de Esgrima obliga a que se compita en otras comunidades autónomas. «A fecha de hoy no hay calendario ni hay competiciones en Extremadura, por lo cual debemos federarnos por otras territoriales para que los niños puedan salir y crecer deportivamente».

Fue hace seis años cuando Ferrá llegó a un acuerdo con el colegio Giner de los Ríos, donde alquila una sala por las tardes. Es a partir de entonces cuando empieza a crecer hasta llegar a los 60 alumnos actuales. Antes había probado impartir la esgrima en diferentes colegios, a través de acuerdos con asociaciones de madres y padres, pero Ferrá cree que este, el actual, es el mejor modelo. «Yo me formo con maestros nacionales y voy aprendiendo de muchos clubes, la sala de esgrima de Burgos, el Sama (Sala de Armas) de Madrid así es la única manera de sacar el talento y de poder vivir del deporte de la esgrima, es la única manera que funciona», enfatiza.

Además, también imparte esgrima antigua, esgrima con sable láser y esgrima escénica para actores. «Tenemos niños desde los seis años hasta adultos de esgrima antigua de más de 50 y estamos compitiendo en tres grupos, menores de 16 años, menores de 15 y menores de 13».

Beneficios

Aunque no es el deporte más popular Ferrá subraya los múltiples beneficios «para el crecimiento físico y psíquico del alumno, trabajamos mucho el aspecto mental, a mí me gusta mucho decir que la esgrima es una partida de ajedrez jugada muy deprisa, fomenta la concentración, la toma de decisiones y la seguridad». Todo eso a nivel psicológico, pero a nivel físico también entraña elasticidad, fuerza y potencia.

«Lo único que pediría a las instituciones es un poquito más de equidad para todas las actividades deportivas, no todo es fútbol, éste es un deporte maravilloso, pero hay que premiar todos los éxitos deportivos».

Gabriel Ferrá reconoce que empezó tarde a practicar la esgrima, pero acudió a Madrid a formarse como técnico, una actividad a la que se dedica de forma profesional y que da importantes frutos en Cáceres.