La Audiencia Provincial mantiene en prisión a los dos acusados por el robo de Atrio

La Audiencia Provincial de Cáceres ha decidido mantener en prisión preventiva a Priscila Lara Guevara y Constantín Gabriel Dumitru, los dos acusados del millonario robo de 45 botellas de vino valoradas en 1.648.500 euros en el hotel-restaurante Atrio de la capital cacereña, ocurrido en octubre de 2021. El auto emitido por el tribunal este viernes rechaza el recurso que presentó la defensa contra la decisión que tomó hace tres semanas el Juzgado de Instrucción número 4 de mantener a la pareja en la cárcel, donde se encuentran desde que ambos pasaron a disposición judicial el 4 de agosto.

Tras la celebración de la vista el pasado día 7, la Audencia Provincial ha decidido ratificar los autos de prisión argumentando «la existencia riesgo de fuga, a la existencia de indicios racionales de criminalidad, así como la reiteración delictiva en el caso del hombre y la posible colaboración en alguno de esos delitos de su pareja», según indica el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en una nota de prensa.

En cuanto al riesgo de fuga la Audiencia Provincial en su fundamentación señala a que «no está acreditado el arraigo que dicen tener», y que muestran «una destacada movilidad», dadas las circunstancias en las que fueron detenidos tras dictarse una orden europea de detención y entrega al encontrarse en paradero desconocido.

Con respecto a los indicios racionales de criminalidad, la sala recuerda que «no es el momento de pronunciarse sobre los hechos en concreto ni sobre la responsabilidad que pudiera corresponder a los apelantes, sino de constatar indicios que pudieran apuntar a la comisión de uno o varios delitos y del resultado de las diligencias practicadas hasta el momento», que como señala la instructora, «revelan conjunción de indicios plurales suficientes» frente a los investigados.

En lo que respecta al riesgo de reiteración delictiva, en el historial penal del hombre constan 11 condenas por delitos contra el patrimonio, violencia doméstica, quebrantamiento de condena y lesiones, las más recientes por hurto.

En el caso de la mujer, carece de antecedentes penales, pero la implicación de su pareja en hechos análogos apunta «a la posible colaboración entre ambos». indica la Audiencia.

En el caso de Priscila Lara, la defensa alegaba además a la dolencia que padece para su puesta en libertad. En este sentido el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Cáceres ha sido que el informe emitido por los servicios sanitarios de la penitenciaría revela que «esta no padece enfermedades significativas», que no toma medicación y que sólo ha presentado algunas molestias leves que han sido debidamente tratadas, por lo que no procede su puesta en libertad.

Por todo ello se desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los detenidos confirmando su situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La bogada defensora de la pareja, Sylvia Córdoba, ha confirmado a HOY que no recurrirá esta decisión de la Audiencia. El juzgado tendrá que emitir ahora un auto de continuación del procedimiento que, según avanza Córdoba, sí será recurrido por la defensa para solicitar el sobreseimiento del caso.

La abogada incide en que le parece "desproporcionada" la medida denegar la puesta en libertad de los acusados, ya que aunque el procedimiento se está desarrollando con rapidez y sus clientes llevan poco tiempo en la cárcel "un solo día en prisión ya es una barbaridad".

Fiscalía

La Fiscalía solicitó la prisión provisional sin fianza para la pareja por el alto riesgo de fuga que existe. El hombre tiene activa una requisitoria judicial en un juzgado de Madrid por el robo de una valiosa botella de whisky en un establecimiento de la capital de España, por el que será juzgado en octubre. La jueza de primera instancia decreto en agosto la prisión provisional basándose en la gravedad de las penas que pudieran imponerse, el elevado riesgo de fuga y la reiteración delictiva.

Ampliar La abogada Sylvia Córdoba atendiendo a los medios el 4 a agosto en el Palacio de Justicia. HOY

La abogada defensora considera por el contrario que no hay riesgo de fuga, y que los dos acusados están afincados en España, con su domicilio en Madrid, en un piso en el que viven con una hija de Constantín Gabriel. Por otra parte, la abogada señaló que aunque el robo ha tenido una gran trascendencia mediática, lo cierto es que de ser encontrados culpables, como mucho serían condenados a seis años

A los dos se les imputa un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público con la posible concurrencia de dos agravantes específicas: el elevado valor económico y el valor cultural y artístico de lo sustraído, según reseña el auto de prisión. Se enfrentan a una pena de hasta seis años de cárcel.

Priscila Lara Guevara, mexicana de 29 años, y Constantín Gabriel Dumitru, de 47 años y con doble nacionalidad rumana y holandesa, fueron detenidos el 18 de julio en Croacia. La Policía Nacional había logrado identificarles dos o tres meses después del inicio de la investigación, y finalmente los localizó en Eslovenia. Desde allí pasaron a Croacia, después pusieron rumbo a Montenegro, desde donde regresaron de nuevo a Croacia. La policía de ese país ya estaba alertada y les detuvo en el momento en el que pasaron la frontera, concretamente en el puesto fronterizo de Karasovi Sutorina. Viajaban en un vehículo con matrícula alemana de la marca Lexus. Unos días después fueron trasladados a España, y desde entonces se encuentran ingresados en la prisión de Cáceres.