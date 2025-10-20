HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Polo y Antonio Moral, este lunes durante la presentación de la cuarta edición de Atrium Musicae. M. J. T.

Atrium Musicae afronta su edición más ambiciosa con 16 conciertos en seis municipios de Cáceres

El festival promovido por la Fundación Atrio se celebrará del 28 de enero al 2 de febrero de 2026 y llegará por primera vez a Coria, Trujillo, Plasencia y Garrovillas de Alconétar

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:05

Comenta

El festival de música clásica Atrium Musicae, que organiza la Fundación Atrio, afronta su edición más ambiciosa (la cuarta) en todos los sentidos. Se ... celebrará del 28 de enero al 2 de febrero de 2026 y el programa da un estirón. Se pasa de diez a 16 conciertos, el número de días se amplía de cuatro a seis, se ganan cinco espacios nuevos (de seis ubicaciones a once) y, además, la cita se expande por la provincia. Si hasta ahora las actuaciones se concentraban en Cáceres y Malpartida de Cáceres, en esta ocasión se incorporan cuatro municipios nuevos: Coria, Trujillo, Plasencia y Garrovillas de Alconétar. El festival cuenta con un presupuesto de 100.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  4. 4 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  5. 5 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  6. 6

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  7. 7

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  8. 8 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  9. 9

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  10. 10

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Atrium Musicae afronta su edición más ambiciosa con 16 conciertos en seis municipios de Cáceres

Atrium Musicae afronta su edición más ambiciosa con 16 conciertos en seis municipios de Cáceres