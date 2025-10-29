HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?

La Asociación contra el Acoso Escolar pide cambiar los protocolos

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La Asociación contra el Acoso Escolar de Cáceres (Acoes) protagonizó ayer una concentración a las puertas del edificio de Servicios Múltiples, donde se encuentra ubicada la consejería de Educación, para pedir que se modifiquen los protocolos de actuación ante los casos de acoso escolar y la atención a las víctimas.

El representantes de Acoes, Juan Carlos Caso, explicó que esta concentración se hace para «protestar por la situación que están viviendo nuestros hijos en las aulas, y para exigir que se modifiquen los protocolos». «Queremos exigir a la consejería que actúen ya de una vez para evitar tantos suicidios», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Asociación contra el Acoso Escolar pide cambiar los protocolos