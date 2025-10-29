La Asociación contra el Acoso Escolar pide cambiar los protocolos

Redacción CÁCERES. Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Asociación contra el Acoso Escolar de Cáceres (Acoes) protagonizó ayer una concentración a las puertas del edificio de Servicios Múltiples, donde se encuentra ubicada la consejería de Educación, para pedir que se modifiquen los protocolos de actuación ante los casos de acoso escolar y la atención a las víctimas.

El representantes de Acoes, Juan Carlos Caso, explicó que esta concentración se hace para «protestar por la situación que están viviendo nuestros hijos en las aulas, y para exigir que se modifiquen los protocolos». «Queremos exigir a la consejería que actúen ya de una vez para evitar tantos suicidios», concluyó.