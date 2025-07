Aparecen 38 tumbas romanas en las obras de la autovía Cáceres-Badajoz

Los vestigios aparecidos en 2021 en la zona fueron tapados

Hace cuatro años, en marzo de 2021 y a 500 metros de la ermita de Santa Lucía, es decir, en la misma zona en donde se han hallado los 38 sepulcros romanos en las obras de la autovía Cáceres-Badajoz se encontraron los restos de una antigua explotación agraria de época romana.

Así lo confirmaron en aquellos momentos los arqueólogos de la Junta de Extremadura después de desplazarse hasta esta zona vertebrada por el camino de Santa Olalla, próxima también a la urbanización La Cañada y el Poblado Minero.

El yacimiento surgió a lo largo de las obras que Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ejecutó en este punto para suprimir el paso a nivel existente y sustituirlo por un paso inferior. Salió a la luz un contrapeso de granito, sillares, material cerámico en superficie y mampuestos alineados formando estancias y estructuras hidráulicas, correspondientes a una antigua explotación agraria. Se trataría de uno de los campos que rodeaban a Norba Caesarina y que se dedicaría al cultivo de la aceituna, la uva y el trigo.

En este caso, una vez estudiados estos vestigios, se optó por taparlos y no hubo ninguna modificación del proyecto. El protocolo que maneja la Consejería de Cultura para este tipo de hallazgos establece que el primer paso consiste en catalogar y documentar las piezas. Más tarde, si los restos tienen entidad y pueden transportarse, pasarían a los depósitos del Museo de Cáceres, como ha sucedido con hallazgos de monedas romana que ahora

Si los vestigios no tienen mucha relevancia, se cubren. Y si son muy importantes pero no se pueden desplazar, se modificaría el proyecto de obra, cosa que no se produjo en este caso. En diferentes localidades de la provincia, como Arroyo de la Luz o Alcuéscar, existen yacimientos de similares características.