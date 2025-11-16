HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Amececa sigue reclamando una reunión sobre el memorial de la plaza de toros

Redacción

CÁCERES.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha afeado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad que no haya respondido a su solicitud de reunión para abordar el contenido de la leyenda del monumento memorial que se instalará junto a la plaza de toros, antiguo centro de reclusión franquista.

Amececa pretende «asegurar que el texto refleje que el lugar fue un anexo del campo de concentración franquista de Los Arenales», según informa la asociación en una nota de prensa, en la que recuerda que lleva desde 2020 solicitando a diversas administraciones públicas la declaración de Lugar de Memoria Democrática la actual plaza de toros de Cáceres.

Esta petición del colectivo de memoria histórica tiene su base en el hecho de que dicho espacio fue un anexo al campo de concentración franquista de Los Arenales, en pleno funcionamiento durante buena parte de la Guerra Civil y también algunos meses tras finalizar dicho conflicto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  4. 4

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  8. 8 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  9. 9 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz
  10. 10 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Amececa sigue reclamando una reunión sobre el memorial de la plaza de toros