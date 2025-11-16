Amececa sigue reclamando una reunión sobre el memorial de la plaza de toros

Redacción CÁCERES. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha afeado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad que no haya respondido a su solicitud de reunión para abordar el contenido de la leyenda del monumento memorial que se instalará junto a la plaza de toros, antiguo centro de reclusión franquista.

Amececa pretende «asegurar que el texto refleje que el lugar fue un anexo del campo de concentración franquista de Los Arenales», según informa la asociación en una nota de prensa, en la que recuerda que lleva desde 2020 solicitando a diversas administraciones públicas la declaración de Lugar de Memoria Democrática la actual plaza de toros de Cáceres.

Esta petición del colectivo de memoria histórica tiene su base en el hecho de que dicho espacio fue un anexo al campo de concentración franquista de Los Arenales, en pleno funcionamiento durante buena parte de la Guerra Civil y también algunos meses tras finalizar dicho conflicto.