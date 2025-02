Aguas Vivas y R-66, últimos barrios de Cáceres que se han quedado sin asociación vecinal

Aguas Vivas y el R-66 son los dos últimos barrios de Cáceres que se han quedado sin representación vecinal. Se suman así a otras zonas de la capital cuyas asociaciones de vecinos están inactivas por falta de relevo en sus respectivas juntas directivas, como ... Nuevo Cáceres o las 232 viviendas (zona ubicada junto a las 300).

Según el listado que maneja el Ayuntamiento, Cáceres dispone de un total de 40 colectivos vecinales. 35 de ellos forman parte de la Agrupación de asociaciones de vecinos, según detalla José Antonio Ayuso, su presidente. No están dentro de esta agrupación Cáceres el Viejo, Ciudad Monumental, Montesol, Sierridos y Zona Centro.

Al margen de las asociaciones que permanecen totalmente inactivas –la de Vera Cruz (que daba nombre a las 232 viviendas) ya no aparece en el listado municipal–, hay otras, según expone José Antonio Ayuso, que prácticamente «están en la UCI» por su escaso movimiento. «Las asociaciones somos cien por cien necesarias. Pero no nos damos cuenta. La gente pasa de todo y pensamos solo en las fiestas. Pero las asociaciones deben servir para reivindicar las necesidades de los barrios. Si a los políticos no les achuchas, no hacen nada», señala. Considera Ayuso que el Ayuntamiento de Cáceres debería facilitar la financiación de actividades promovidas por estos colectivos.

«Las asociaciones somos necesarias; si a los políticos no les achuchas, no hacen nada» José Antonio Ayuso Presidente de la Agrupación Vecinal

«Lo dejamos porque estábamos muy cansados; siempre éramos los mismos los que tirábamos del carro» José María Patrón Último presidente vecinal de Aguas Vivas

Hace tres años que José María Patrón dejó su cargo como presidente de Aguas Vivas. Nadie quiso coger el relevo. «Fue al terminar la pandemia. Después de 12 años estábamos muy cansados. Siempre éramos los mismos los que tirábamos del carro», dice sobre el desgaste sufrido. «El Ayuntamiento lo pone cada vez más complicado. Se piensan que somos gestores profesionales», señala sobre los trámites exigidos por la institución municipal a las asociaciones vecinales.

Al no existir relevo, Patrón convocó una junta para la disolución de la asociación. En la actualidad, Aguas Vivas carece de colectivo vecinal como tal, pero el movimiento asociativo sigue vivo. En marzo de 2022 surgió en el barrio la asociación cultural Las Lavanderas de Aguas Vivas, que ha celebrado ya la segunda edición de un festival que une música, artesanía y convivencia intergeneracional a escasos metros del Parque del Príncipe.

Las Lavanderas

Pero no solo se queda en la organización de este festival. «Nuestro objetivo es la coexistencia y convivencia, desde el enfoque intercultural e interpersonal, en el seno de la diversidad, así como la creación de espacios y medios que favorezcan la vida cotidiana de personas de distintas edades y condiciones. Deseamos contribuir al enriquecimiento de la oferta sociocultural del barrio y de la ciudad de Cáceres», expone en su web.

Al frente de este colectivo se sitúa Mario Suárez, quien explica que el Ayuntamiento les ha dado permiso para usar la sede vecinal. Durante la pasada Navidad, apunta, se han organizado migas y la visita de un cartero real. Y también se imparten clases de gimnasia para las personas mayores del barrio. «No podíamos consentir que ese edificio estuviera cerrado», señala Mario, en referencia al posible deterioro que podría haber arrastrado el inmueble de haber permanecido más tiempo sin uso.

Lo que no funciona ni está previsto que reabra como tal es el bar. El último adjudicatario emprendió en 2019 una recogida de firmas después de que la entonces junta directiva de la asociación de vecinos decidiera no renovarle el alquiler.

En el otro extremo del Parque del Príncipe, en el R-66, hace año y medio que dejó de funcionar la asociación de vecinos El Arco, que agrupaba a los residentes de una zona de este barrio. En concreto, a los que pertenecían al polígono R-66 A. Tras la pandemia, exponen desde su última junta directiva, el Ayuntamiento no permitió que se volvieran a organizar en la sede las actividades que se hacían antes de la irrupción del coronavirus. Además, el bar cerró. «Empezamos a cansarnos y dimitimos. Y nadie quiso entrar en nuestro lugar. Es una pena porque la sede está cerrada», lamenta José Manuel García, antiguo vocal del colectivo.

Mientras tanto, parece que en Nuevo Cáceres, cuya asociación permanece sin actividad desde hace casi una década, el movimiento vecinal quiere resurgir. «Me quedé sola en la asociación. Recientemente me han llamado unos vecinos y hemos quedado en vernos», avanza Sonia Castro, la última presidenta del barrio.