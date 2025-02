«A los actores intento ayudarles, no agobiarles» Isabel Jiménez es sastra y planchadora del Festival de Teatro Clásico de Cáceres

Lleva desde los inicios del Festival de Teatro Clásico de Cáceres dando prestancia al vestuario de los actores, uno de esos trabajos silenciosos pero vitales dentro del mundo de la escena. Entre bambalinas estaba el jueves de la semana pasada Isabel Jiménez en la Plaza de San Jorge antes de que arrancara El Lazarillo de Tormes.

–¿Cuál es su tarea?

–Plancha es lo que más hacemos, si hay que dar un retoque, si hay que agrandar una prenda que está rota, pequeños arreglos, porque en realidad el vestuario viene hecho. Trajes en sí no hacemos, es Cornejo desde Madrid el que envía todo hecho.

–¿Tiene que estar durante la representación?

–Muchas veces la compañía quiere que nos quedemos durante la representación porque les ayudamos a quitarse y ponerse el vestuario, porque es difícil y hay que ponerles todos los accesorios que lleva y otras veces lo hacen ellos solos.

–Los trajes más pomposos y voluminosos serán un reto para usted.

–Claro, a mí me gustan mucho los trajes clásicos, que van muy elaborados, que son difíciles de planchar pero que son muy vistosos en el escenario, tienen una luminosidad tremenda, llenan el espacio, son parte de la obra.

–Pero de un tiempo a esta parte se ha perdido el traje de época.

–Sí, se ha reducido el traje de época por trajes normales, que se pueden comprar en cualquier tienda. Pasa igual que con las escenografías, hace años que no son tan elaboradas.

–Y en el Clásico lleva desde el principio.

–Creo que soy la más antigua desde que empezó el festival. Yo estoy dando el relevo a un chico, a David, habrá un momento en el que tenga que dejarlo, por lo que le estoy asesorando.

–Y vivencias tendrá muchísimas. ¿Hay algún actor o actriz a quien recuerde especialmente?

–Conozco a muchísima gente, entre las actuaciones en el Gran Teatro y las del Clásico. Yo les respeto mucho porque vienen a trabajar, pero no me hago fotos con nadie, ni les pido autógrafos. Si que es verdad que hablamos pero respetándoles, no les puedo agobiar, tengo que facilitarles las cosas. Con el único que tengo fotos es con Santi Senso, que es muy nuestro. El público conoce al artista sobre las tablas y yo conozco a la persona entre bambalinas.

–¿Hay mucha tensión allí detrás?

–Sí, claro. Pero a mí me gusta mucho el Clásico, lo mimo mucho, son una entusiasta del teatro, pertenezo a un grupo de teatro y siempre he intentado que todo estuviera perfecto. Tenemos un festival muy bonito en un entorno espectacular.

