Voluntarios y estudiantes participan en una feria sobre cuidados paliativos

Este encuentro busca acercar a la población una mirada «más humana y comprensiva» hacia la etapa final de la vida

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Voluntarios y estudiantes han participado en Badajoz en la Feria de Asociaciones ‘Voluntariado en Cuidados Paliativos’, que se ha desarrollado en el Hospital Centro Vivo. Así, en dicho espacio se han dado cita este miércoles decenas de personas que cuidan a otros y quines se están formando actualmente para cuidar en un futuro.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte, Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha dado la bienvenida a los participantes, a quienes ha invitado a disfrutar de los seis stands a través de los cuales pueden conocer mejor el asociacionismo y el voluntariado.

Cabezas ha trasmitido a los adolescentes y a los profesionales allí presentes una reflexión sobre las decisiones políticas que cambian la vida de las personas y ha recordado que fue el expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara quien creó y dotó de recursos públicos la Unidad de Cuidad Paliativos.

En ese sentido, les ha animado a valorar «la fortuna de vivir en un país con tanta esperanza de vida» y en el que, por tanto, en unos años, serán muy necesarios para cuidar de los demás».

La AOEx, AECC, la Asociación Regional Parkinson Extremadura, la Fundación Marcelino Champagnat, la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) y la Plataforma de Voluntariado de Extremadura son las entidades que están presentes en el Hospital Centro Vivo, donde se han desarrollado además dos ponencias sobre cuidados paliativos.

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Voluntariado, Jesús Gumiel, ha concretado la labor de todas ellas y la de los auxiliares de enfermería «en la parte más delicada de la sanidad».

La iniciativa de este miércoles, ha dicho, pretende abrir un espacio de encuentro entre la ciudadanía, profesionales sanitarios, asociaciones y entidades sociales, con el fin de acercar a la población de Extremadura una mirada «más humana y comprensiva» hacia la etapa final de la vida, ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

