Una vecina alerta a los bomberos por un fuego en la puerta de un piso de Badajoz

El fuego se declaró en la puerta de una vivienda de la plaza Nicolás Pérez Díaz.

Sobresalto a primera hora de la mañana de este miércoles en la barriada pacense de Los Colorines. Los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz recibieron un aviso de incendio sobre las 7.40 horas de la mañana. Una vecina llamaba alertando de que salía humo de un segundo piso situado en la plaza Nicolás Pérez Díaz.

A la zona se desplazaron varios efectivos con un camión autobomba, un vehículo de mando y una autoescala, que finalmente no fue necesaria. Cuando los efectivos de extinción de incendios se personaron en el bloque de viviendas, los vecinos ya habían sofocado las llamas con un extintor. El fuego se localizaba en la puerta de la vivienda.

Tampoco fue necesario ventilar el inmueble, ni evacuar a los vecinos, que no sufrieron daños. La intervención duró 22 minutos, indican desde el parque de bomberos. En el lugar también se personaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

