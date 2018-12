Valdebótoa da el nombre de su alcalde en la época franquista al centro multiusos El socialista Luis Tirado (en el centro) y el alcalde Fragoso (derecha), en el descubrimiento del nombre. :: hoy El concejal socialista en Badajoz Luis Tirado Vasco defiende el reconocimiento a su abuelo, Juan Vasco ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 2 diciembre 2018, 11:19

Valdebótoa, pueblo de colonización, celebra estos días los 60 años de su creación. Dentro de las fiestas han bautizado a su centro multiusos con el nombre del primer alcalde que tuvo y que gobernó durante 18 años la pedanía. Se trata de Juan Vasco, que fue regidor en 1961 y abuelo del actual concejal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Luis Tirado.

Este reconocimiento choca con las directrices de la Diputación de Badajoz, que ha barrido los restos franquistas de la provincia y hace depender las subvenciones de su eliminación. En el caso de los alcaldes en la etapa franquista que dan su nombre a las calle, hacen depender la decisión de los plenos de los ayuntamientos siempre que no exista otro motivo que -para la Diputación- suponga una vinculación mayor con el régimen.

El Ayuntamiento de Badajoz se ha negado a aceptar los requerimientos de la institución provincial al entender que la ciudad y sus pedanías cumplen con la Ley de Memoria Histórica y que, en todo caso, debe ser un juez y no la Diputación la que determine si lo hace o no. «Defiendo el derecho de los municipios a no ser chantajeados por la Diputación», incide el alcalde, Francisco Fragoso.

De hecho, confirmó que el Ayuntamiento ha presentado dos recursos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Uno contra las bases del Plan Dinamiza del año 2018 y otro contra las bases del Plan Dinamiza para grandes poblaciones de este año. El Ayuntamiento se ha quedado este año sin un millón de euros de este último plan por desatender los requerimientos de la institución.

Fuente del Maestre

Pero el resto de municipios de la provincia ha eliminado los nombres que le han pedido para no perder las subvenciones. Es el caso, por ejemplo, de Fuente del Maestre (que eliminó el de su alcalde Diego de la Cruz porque fue subjefe del moviemiento en 1939) o de Almendralejo (con Arturo Suárez-Bárcenas, que fue juez durante la guerra civil al haberse sacado la oposición en tiempos de Alfonso XIII). Ambas familias, igual que ocurrió con otras, defendieron a sus antecesores y cargaron contra la institución por entender que estaba cometiendo una injusticia. Varios ayuntamientos presentaron alegaciones, pero la mayoría fueron rechazadas y las calles ya están eliminadas.

En medio de toda esta polémica provincial, el alcalde de Badajoz ha decidido poner el nombre del alcalde durante la época franquista al centro multiusos de Valdebótoa. Fragoso explica que así se lo han pedido la asociación de vecinos, la asociación de mujeres rurales, el ampa del colegio y la asociación juvenil Ciconia. «Elegir otro nombre iría contra la democracia», asegura.

En su opinión, este nuevo nombre no supone ningún incumplimiento con la Ley de Memoria Histórica. Y, advierte, irá a los juzgados a defenderlo en el caso de que la Diputación retirara subvenciones a Valdebótoa por poner el nombre de quien fuera su alcalde durante 18 años. Valdebótoa recibió el año pasado 100.900 euros de la institución.

No obstante, Luis Tirado, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz que es nieto del homenajeado, defiende el reconocimiento a su abuelo. Cree que este nombre no incumple la Ley de Memoria Histórica a pesar de tratarse de un alcalde en tiempos de Franco.

Asegura que su abuelo llegó de Monesterio y se convirtió en alcalde porque era de los más formados de la población. Dice que siempre ayudó a sus vecinos, que nunca cobró dinero público por ejercer ese trabajo ni ocupó cargos en el movimiento. Defiende que la Ley de Memoria Historia está definida y que si los expertos del comité de la Diputación entienden que hay que quitarlo, pues lo tendrán que quitar.

La Diputación de Badajoz, por su parte, prefiere guardar silencio.