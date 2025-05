«En el tren a Extremadura puede haber muchas historias para una obra de teatro»

Este miércoles Juan Mayorga (Madrid, 57 años) supo que será nombrado Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 y unas horas después tuvo ... que subirse a un tren de Madrid a Badajoz. En el trayecto, mientras seguía recibiendo felicitaciones, fue entrevistado por HOY sobre su compromiso con el teatro, sus recuerdos en el Festival de Mérida o las historias que puede haber entre los vagones de un tren.

El dramaturgo español vivo más representado, y miembro de la Real Academia Española, se siente abrumado por el premio, pero feliz. Visitó la capital pacense invitado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz, ya que parte de una ópera basada en un texto suyo fue representada ayer el Festival Ibérico de Música, en el teatro López de Ayala.

–Viene en tren a Extremadura. Eso ya es un reto.

–(Se ríe) Sí. Precisamente acabo de hacer el transbordo en Puertollano y la verdad es que mi impresión es que Extremadura debería estar mejor comunicada con el resto del país.

–24 horas después de saber que es Premio Princesa de Asturias, ¿lo ha digerido?

–Si me parecía un premio excesivo a mis méritos, conforme han ido llegando las felicitaciones, incluso del extranjero, me doy cuenta todavía más de que el premio me excede. Lo acepto con gratitud y me esforzaré por trabajar para merecerlo. Ese es el momento en el que estoy, emocionado y alegre, pero no dejo de sentirme abrumado por la dimensión del premio y por el cariño que mucha gente me ha mostrado.

–En Badajoz se representó ayer 'El dilema', la escena final de 'La paz perpetua', que es una ópera protagonizada por tres perros que habla de terrorismo. ¿De dónde surge esa idea?

–Cuando mi amigo Gerardo Vera me propuso escribir una obra sobre terrorismo, me pregunté qué hacía el terrorismo con nosotros. Además de amenazarnos, cómo la amenaza podía poner en peligro convicciones, principios..., cómo la búsqueda de la seguridad podía llevarnos a poner en suspenso ciertas convicciones. En un cierto momento estaba en un aeropuerto y vi uno de esos perros que rastrean explosivos y pensé cómo verían estos animales, que pueden ser muy violentos, esa violencia específicamente humana que es la terrorista. Ahí empezó a fraguar la idea, la fábula en la que encontramos a tres perros que compiten por un puesto de élite en una unidad antiterrorista. Otro perro y un ser humano les enfrentan a distintas pruebas.

–Y se convirtió en una ópera.

–José Río-Pareja, un magnífico músico catalán de raíces extremeñas, imaginó que esa obra podría convertirse un día en una ópera y a mí me pareció una idea genial que me llevó inmediatamente a una pregunta: ¿cómo canta un rottweiler?, ¿canta de forma distinta a un pastor alemán o a un caniche? Y entonces me di cuenta que había algo genial en esa propuesta y en Badajoz se representa la parte final en la que a uno de los perros se le plantea un dilema.

«Extremadura siempre ha sido hospitalaria con mi teatro y una obra en el Teatro Romano de Mérida es una experiencia inolvidable»

–Usted ya tuvo relación con Extremadura, en el Festival de Teatro Clásico. ¿Le dejó buen sabor de boca?

–Extremadura siempre ha sido muy hospitalaria con mi teatro y tuve el honor de presentar dos trabajos, 'Fedra' y 'Hécuba', en el Festival Internacional de Mérida, un lugar incomparable y maravilloso para hacer teatro. En un caso fue con el protagonismo de Ana Belén y en el otro con otra gran mujer que es Concha Velasco. En ambos casos con la dirección de Juan Carlos Plaza.

–¿Le gustaría repetir en el Teatro Romano?

–Sin duda porque hacer teatro allí llena tus pulmones, no solo de aire, sino de intensidad. Uno siente allí cuánto ha dado el teatro a las gentes desde hace tanto tiempo. El Teatro Romano de Mérida está habitado de bellos fantasmas, de fantasmas benignos que nos convocan y nos atraen. Hacer teatro allí es una experiencia inolvidable.

–Estudió matemáticas, pero se ha dedicado a escribir obras de teatro.

–Yo en realidad escribía desde la adolescencia, casi desde la niñez, pero por otro lado nunca acepté esa separación, que me parece artificiosa, entre ciencias y letras. Cuando tuve que tomar la decisión de optar por una u otra, lo que hice fue estudiar matemáticas y filosofía y simultaneé ambas carreras y amo las matemáticas y amo la filosofía. Y entre tanto, y siempre, escribía.

–Una de sus obras se va a adaptar, pero ¿nunca le ha tentado escribir directamente para cine o televisión?

–He participado en el guion de 'La lengua en pedazos' que dirigirá Paula Ortiz (la película se llamará 'Teresa') y se va a rodar este año. Es una obra sobre Santa Teresa de Jesús. La televisión o el cine son dos medios extraordinarios, si bien yo he comprometido mi escritura con el teatro porque puede dar cuenta de cualquier historia, reflejar a cualquier personaje o experiencia. Me fascina y me apasiona.

–En la era de las plataformas digitales, ¿cómo se llenan teatros no solo en España sino en 30 países?

–Creo que el teatro es el arte de la reunión y de la imaginación. En esa medida no puede ser derrotado por ninguna pantalla. Estar compartiendo con otros espectadores y con los actores el mismo aire, el mismo tiempo, el mismo espacio, es formidable. El teatro exige nuestra complicidad como no suelen hacerlo las pantallas.

–¿A qué tema le dedicaría una obra que aún no ha tocado?

–Hay muchas obras que quiero escribir y para las que aún no encuentro una forma. Una de ellas se llama 'Homenaje' y es la historia de una persona que no asiste a un homenaje de un antiguo maestro y esa noche sueña con ello. Pero no acabo de encontrar la forma.

–¿El tren extremeño podría inspirar una obra?

–Desde luego en este tren que me está llevando hacia Badajoz hay, sin duda, muchas historias. Una podría ser la de un escritor que está contestando una entrevista entre los dos vagones a una periodista que le llama desde la distancia, y en un cierto momento dice algo que, por alguna razón, interesa, interpela o molesta a alguien que lo escucha al pasar. Ahí puede surgir la chispa de un encuentro o un conflicto.