Tiro con arco para combatir la artrosis

María Isabel Hidalgo Badajoz Jueves, 1 de agosto 2024, 07:20

Tres dianas han presidido durante los miércoles del mes de julio una de las pistas exteriores del pabellón de La Granadilla, donde más de una decena de mayores han ido a experimentar su puntería gracias al tiro con arco.

Para Mari Ángeles de la Fuente, ... el arco ya era familiar, lo practicó en la década de los 80 en uno de los clubs que este deporte tenía en la ciudad. También lo ha disfrutado gracias a su hijo, que ha sido campeón de Extremadura de esta especialidad. «Nunca me lo tomé como un hobby, tiraba cuando era joven, pero no fue algo regular. Cuando me enteré de que pondrían esta actividad me inscribí porque quería quitarme el gusanillo», subraya.

Una pasión que comparte con Pedro Méndez, a quién ha conocido gracias a este deporte que por primera vez se ha ofrecido en las escuelas deportivas como actividad para los mayores. Para Méndez es la primera vez que participa en las escuelas deportivas, pero ya se ha enfrentado a la diana en más ocasiones. Practica tiro con arco desde hace cuatro años, incluso ha llegado a ser campeón de Extremadura en la categoría de veteranos. Aunque su afán no es competitivo, sino terapéutico, ya que Méndez ha encontrado en este deporte una manera de combatir la artrosis que padece. «He mejorado muchísimo la movilidad de mis manos porque al tirar del arco ejerzo presión sobre los dedos y noto mejoría. Además, se necesita mucha concentración, que es algo que a nuestra edad conviene trabajar», dice. Relajarse y socializar Lo positivo de este deporte para los mayores es que no requiere de un gran esfuerzo físico. «Nosotros no tenemos que correr detrás de un balón, pero viene muy bien porque trabajas los brazos, la mente y la precisión. Se trabaja de forma mucho más relajada», cuenta de la Fuente. Para ella, que participa en las clases de otros deportes que organiza el área de atención al mayor, lo positivo del tiro con arco es que es un deporte tranquilo. «Es la quinta clase en la que participan, empezamos con tres alumnos y terminamos con 14. Prueba de que la edad no es lo importante en este deporte», explica el monitor del Club Badajoz Tiro con Arco, Juan Carlos Moreno que está sorprendido por la evolución de los alumnos. Este deporte en el que la técnica es importante, los participantes han conseguido en apenas cinco clases ampliar la distancia de tiro y pasar de los ocho metros desde los que lanzaban el primer día a los 12, seis menos de la distancia a la que se realizan los tiros en competición. «Todos ellos clavan la flecha en la diana. He hecho cursos en muchas localidades y hay que buscar las flechas por el suelo pero aquí la gente tiene mucha puntería», destaca Moreno. Entre los 14 tiradores n o existe competitividad, pero sí mucha motivación. En la clase de despedida subió el nivel, y no solo había que dar con la flecha en el círculo amarillo, sino que los mejores tiradores debían mostrar su habilidad al romper los globos que colgaban de la diana. Todo un reto para Vitoriano, que no cesó hasta conseguirlo. «Este es uno de los deportes que nos faltaba queremos que esto lo dejen todo el año, porque hay muchas personas que no pueden hacer esfuerzo físico y esto les viene genial», comenta Mari Ángeles que quiere que este deporte se integre en las escuelas de mayores a los que el calor no les ha impedido salir a la calle para hacer deporte. Casi un millar de personas mayores han participado durante el mes de julio en estas actividades. Puntual a la cita, acudía a las nueve de la mañana Josefa Gil al pabellón Nuria Cabanillas. Allí realizaba las clases de acondicionamiento físico. El objetivo de esta actividad no es otro que mantener las rutinas deportivas que los mayores tienen durante el invierno y que normalmente se interrumpían en vacaciones. «Hace 14 años que celebramos la escuela de verano. Está demostrado que la actividad física es la clave para que los mayores tengan calidad de vida y sean autosuficientes. No pueden estar hasta septiembre sin hacer nada», contaba la monitora del Área de Atención al Mayor, María Muñoz. Para conseguirlo no sólo ofrecen clases de gimnasia, también tienen la opción de practicar pádel, petanca, zumba, pilates, tenis de mesa, gimnasia acuática, senderismo, piragüismo, relajación o tiro con arco, que ha sido la novedad de este verano. «Nos plantearon organizar unas clases para ver cómo respondían los usuarios. Ha servido de prueba, y estamos muy contentos porque ha sido todo un éxito, empezaron tres personas y terminamos con 14 alumnos», explica Moreno, quien además dirige el club tiro con arco de Badajoz. Con las escuelas terminadas, habrá deporte en agosto, con menos afluencia por las vacaciones pero con el objetivo no solo de que estén activos sino de evitar la soledad de aquellos que no tienen a nadie.

