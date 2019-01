El tamaño y la ubicación de los eucaliptos de Santa Marta determinarán si los talan Los eucaliptos de la Plaza de Santa Marta tras las vallas de obra. :: j. v. arnelas La Junta prepara un informe técnico tras la solicitud de la Asociación Salvar Parque Ascensión para que sean declarados árboles singulares NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Miércoles, 2 enero 2019, 08:01

Extremadura tiene 47 árboles singulares, es decir, ejemplares, sean individuales o arboledas, que destacan por su tamaño, su edad, su historia o su especie y son protegidos por la Junta. Están por ejemplo el Abuelo de Guadalupe, un castaño con más 700 años, o la famosa Encina la Terrona, con un tronco de ocho metros de diámetro. La Asociación Salvar Parque Ascensión quiere que los eucaliptos de la plaza de Santa Marta, más conocida como la plaza del pirulo, entren en esta lista. Es complicado, pero si lo logran evitarán que sean talados dentro de la obra de remodelación de este enclave de Santa Marina. La decisión está en manos de la Consejería de Medio Ambiente y la clave es el tamaño y la ubicación de estos ejemplares.

Tras varias idas y venidas, el Ayuntamiento finalmente decidió incluir la eliminación de los eucaliptos en la reforma de la plaza de Santa Marta y hace unas semanas adjudicó la obra por un importe de 320.000 euros. La plaza ya está vallada, pero los trabajos aún no han comenzado. La remodelación puede arrancar, pero, por el momento, no se pueden talar los seis eucaliptos que hay en el centro. Esto se debe a que la Asociación Salvar Parque Ascensión ha presentado una solicitud para que sean declarados árboles singulares. Lograr este título es difícil, pero mientras se resuelven los trámites, no se pueden tocar los árboles.

12 AÑOS SIN OBRA 2006 El Ayuntamiento de Badajoz presentó el proyecto de reforma de la plaza de Santa Marta, que fue creada en los años 90. Se avanza que se mantendrá el Pirulo, pero ya se deja claro que se eliminarán los eucaliptos. 2014 el Consistorio destina 400.000 euros a reformar la plaza con la eliminación de los árboles incluida. La Plataforma Salvar Parque Ascensión, junto con otros colectivos, inicia las protestas y logra que el Ayuntamiento de marcha atrás y reforme el proyecto para mantener los eucaliptos. La Asociación de Vecinos de Santa Marina se niega y los responsables municipales paran el proyecto. 2017 anuncian que la obra volverá a tener una partida en los Presupuestos Municipales. Finalmente se cumple en 2018 incluyendo eliminar los eucaliptos. La Asociación Salvar Parque Ascensión presenta un recurso ante Medio Ambiente de la Junta para que nombre los eucaliptos árboles singulares y no se puedan talar. El Ayuntamiento adjudica la obra por 320.000 euros, pero la administración regional advierte que no pueden talar los árboles hasta que se resuelva el expediente. La respuesta tardará unas semanas.

La respuesta podría llegar en semanas. Actualmente la Junta está elaborando un informe técnico para decidir si los árboles tienen valor. Si rechaza esa posibilidad, la obra seguirá sin problemas, pero si los técnicos aprecian que pueden ser singulares, la reforma de Santa Marta se complicará. En ese caso se iniciará un proceso con plazos para que presenten alegaciones los afectados, un informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente, etc. Eso alargaría el procedimiento y dejaría en el aire la obra.

La clave para saber si esto ocurre es el tamaño de los eucaliptos y su ubicación. Hay una serie de criterios que se tienen en cuenta para nombrar un árbol singular: escasez numérica, distribución rarificada, desarrollo poco común, emplazamiento poco habitual, valor paisajístico, diámetro, altura, edad y relevancia histórica.

Hay árboles de 700 u 800 años y otros de gran tamaño como un alcornoque con 28 metros de diámetro. Además de los ejemplares individuales también se incluyen arboledas que destacan, por ejemplo, por ser especies poco comunes. Este último caso se da con los olmos, que se ven en pocos casos en la región. Los eucaliptos, sin embargo, son fáciles de encontrar.

Salvar Parque Ascensión se ciñe a varios puntos para lograr el título para los seis árboles de Santa Marta. En la solicitud que han presentado a Medio Ambiente destacan que es una rareza que los eucaliptos lleven entre 120 y 130 años en un entorno urbano, ya que la ciudad creció alrededor de ellos. Antes formaban parte de una huerta. También señalan que destacan por su tamaño con un diámetro, formado por sus ramas, de 29 a 35 metros y un área total de ramaje de 1.015 metros cuadrados. La altura es de unos 35 metros. Por último, resaltan que esta plaza está relacionada con la celebración del Marimanta y del Carnaval pacense como hecho histórico. Con estos argumentos esperan parar la tala. Mientras, la reforma está a la espera.

¿En qué consiste la obra?

La remodelación de Santa Marta ha sido adjudicada a la empresa Construcciones Majoin S. L. por un importe de 320.000 euros. Cuando comiencen las obras, durarán cuatro meses y cambiarán por completo la imagen de esta zona.

La obra contempla ocho trabajos y el primero es la sustitución de los eucaliptos existentes en el centro por un mayor número de moreras blancas (murus alba fruitless). El informe del gabinete de proyectos del Consistorio especifica que hay que renovar los árboles porque los actuales, debido a su antigüedad, presentan problemas de seguridad.

Más allá de este cambio, la reforma también incluye la sustitución del pavimento en la zona principal de la plaza. Actualmente está compuesto por lanchas de pizarra negra y se instalará un hormigón coloreado. Se crearán dos áreas de juegos, una de ellas dirigida a los adolescentes, con juegos biosaludables, y otra destinada a los menores.

Impermeabilizarán la cubierta de los locales que hay en la zona de la pérgola. Este elemento, además, será reformado para filtrar mejor la luz. La obra también incluye la construcción de un quiosco con un área de veladores, la renovación de la jardinería y el sistema de riego y la ampliación del acerado en el entorno de la fuente para permitir el paso en todo el perímetro de la plaza y evitar que se aparque en el entorno del llamado 'pirulo'.