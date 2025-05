El Sueldazo de la ONCE deja un premio de 2.000 euros al mes durante 10 años en Badajoz Este fin de semana la ONCE también ha repartido 150.000 euros en premios en Zafra, Hornachos y La Zarza

a. murillo Lunes, 30 de mayo 2022, 10:52 | Actualizado 13:17h.

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Badajoz en el sorteo celebrado este pasado domingo. El agraciado que tenga en sus manos el 51229, con número de serie 045, recibirá 240.000 euros a lo largo de una década. Se trata de uno de los cuatro premios adicionales del sorteo que tuvo lugar este 29 de mayo.

El vendedor de la ONCE Francisco Ponte Veredas ha vuelto a llevar la suerte a la barriada pacense de San Fernando con este cupón vendido en la avenida Carolina Coronado. «No sabía nada. Me han dicho que había dado un premio esta mañana, cuando he ido a buscar unos 'rascas' que me hacían falta, pero aún no sé si ha sido por máquina o cupón físico», aseguraba a HOY esta mañana Francisco, que lleva unos siete años en el oficio de cuponero.

Los vecinos de San Fernando que pasean por la avenida principal de la barriada acostumbran a ver a Francisco por la mañana en la «esquina de la librería Astérix y por la tarde en el cruce de Carolina Coronado con la calle Rey Mudafar». Hasta ahora el premio más importante que ha repartido ha sido de un millón de euros. Aquel premio lo dio en noviembre de 2019, en el sorteo del 11/11 de la ONCE.

100.000 euros en Zafra

Es premio de la ONCE en Badajoz conocido este lunes no ha sido el único repartido por la Organización Nacional de Ciegos Españoles este fin de semana en Extremadura. El sorteo del Cuponazo del viernes 27 de mayo obtuvo un premio de 100.000 euros. El cupón agraciado fue el 40603 con número de serie 132, vendido en Zafra por Antonia Carrera Pérez, que trabaja en la zona de la avenida Antonio Chacón.

Además, en el mismo sorteo del Cuponazo resultaron premiados, con 25.000 euros cada uno, dos cupones vendidos también en la provincia de Badajoz: uno en Hornachos y otro en La Zarza.

En Hornachos repartió la suerte el vendedor Pedro Expósito Castaño y en La Zarza Casiano García Durán.