Subirán: «Me voy del Ayuntamiento de Badajoz con amigos»

«Me voy con amigos del Ayuntamiento». Esa satisfacción se lleva la concejala del PP Blanca Subirán, que supo este jueves a mediodía que ... no figura en la candidatura de Ignacio Gragera para el 28-M. Se refiere al trabajo que desempeñan los funcionarios y el trato que ha tenido con los pacenses durante los once años que ha sido edil.

Para todos tiene palabras de agradecimiento, pero, sobre todo, para «las tres personas que han confiado en mí: José Antonio Monago como presidente regional; Fran Fragoso, como presidente provincial y alcalde, y, aunque desgraciadamente no pueda hacerlo en persona, a Miguel Celdrán, que fue el primero que contó conmigo».

Subirán es la última concejala del PP que entró con Celdrán en el Ayuntamiento que desaparece de la apuesta del partido para los próximos comicios. Esta licenciada en Ciencias Políticas lleva con orgullo haberse afiliado al PP «con 22 ó 23 añitos, fue lo primero que hice cuando acabé la carrera atraída por el proyecto, que sigue considerando el mejor para gobernar España».

Subirán trabajaba en la Diputación como técnico superior de investigación socioecónomica cuando recibió la llamada de Celdrán y recuerda que compatibilizó ese puesto con el de concejala hasta que Fragoso se convirtió el alcalde y decidió que debía tener dedicación exclusiva para el Consistorio.

Otro de los populares que se marcha es Jesús Coslado, quien se afilió a Nuevas Generaciones en 1996. El que ha sido durante los últimos años responsable de Parques y Jardines entró por primera vez en el Consistorio tras las elecciones de 2011, igual que Subirán. Ese fue el último gobierno de Miguel Celdrán. Éste se marchó a mitad de mandato para dejar a Francisco Fragoso de alcalde. Ambos, Coslado y Fragoso, tenían relación desde la época universitaria.

«Me presentaré a las oposiciones de Secundaria» Jesús Coslado Concejal del PP

Coslado tiene previsto presentarse a las próximas oposiciones de Secundaria, aunque tiene excedencia por cargo público en la empresa que trabajaba como informático antes de llegar al Consistorio. Es la Consultora IECISA.

«Me siento súper agradecido a estos años maravillosos, vengo de la empresa privada y he tenido la oportunidad de trabajar para mi ciudad, que no todo el mundo puede hacerlo», asegura. Coslado afirma que «el mundo no se acaba» y entiende que el partido opte por la renovación.

«Tocaba un cambio de ciclo con la salida de Fran Fragoso y no hay más misterio», dice, aunque considera que esto «no significa que no pueda seguir trabajando para otros proyectos».