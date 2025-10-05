San Francisco se convierte en un enorme cómic para vender Extremadura

Armados con un arsenal de lápices y cartones pluma, 20 reconocidos viñetistas llegados de todo el país convirtieron este sábado el Paseo de San Francisco ... en la Salita del Cómic. En el lateral más próximo al teatro López de Ayala, entre las 11.30 y las 14 horas, cada uno escogió el punto que más le agradaba para dibujar recuadros de la historieta 'Extremadura, Nada que Ver'.

Con un tono irónico, reflejan espacios y monumentos de la región con los que destacar lo mucho y bueno que tiene Extremadura. La Alcazaba, el Teatro Romano, Monfragüe y Trujillo figuran entre ellos. El texto es de Carlos Díaz Correia, tesorero de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura (Extrebeo ), que quiere «desmontar el mito de que en Extremadura solo somos campo» con este trabajo.

Extrebeo busca con estas jornadas acercar esta forma de narrar historias a los lectores en general y a los seguidores de Tintín y Astérix en particular. Por eso escogieron un lugar con tanto paso como San Francisco. Este octubre La Salita del Cómic, como se llaman las jornadas, cumple cinco años en Badajoz. Durante más de una década eligieron el Paseo de Cánovas y en el futuro pueden escoger otro punto de la región.

Para celebrar su decimosexta edición ofrecieron charlas y exposiciones en el Museo de la Ciudad Luis de Morales este viernes y sábado. Las actividades terminaron ayer por la tarde, pero quienes se perdieron este sábado el cómic gigante pueden verlo aún en el Museo Luis de Morales hasta el día 13.

La asociación cuenta con 60 dibujantes. Algunos estaban entre los 20 que crearon ayer al aire libre, otros llegaron de fuera. Es el caso de Montserrat Mazarriaga, historietista afincada en Barcelona y que se ha especializado en el cómic histórico con perspectiva de género. Guionista y dibujante es la primera vez que participa en una iniciativa que permite a los viandantes ver en directo cómo trabaja. «Conocí a Carlos Correia, he trabajado con él y me propuso venir a hablar de mi especialidad», explica. Está centrada en «recuperar la historia de las mujeres que han estado enterradas debajo de los archivos históricos, que las hay y muchas». Empezó con la historia de una periodista americana del siglo XIX que dio el mundo en 72 días, Nellie Bly; las sufragistas españolas de 1930 con Clara Campoamor y Victoria Kent entre ellas; ha adaptado Orlando, de Victoria Wolf y no pierde de vista las poetisas de la étapa islámica de Badajoz. «Las hay muy interesantes».

Cada ilustrador eligió con anterioridad la viñeta que quería crear. Ella prefirió uno del final relacionada con la comida.

César Iglesias y Mar Sáez, por el contrario, eligieron de las primeras de la historias. Los dos son de Badajoz y se pasaron la mañana dibujando sobre su caballete. Ella estudió Diseño Gráfico y sigue formándose en la escuela de nuevas narrativas Mirada y Voz y él es opositor para administrativo. «Tristemente, no me veo viviendo de esto», admite César Iglesias, que tiene 28 años. Para Mar Saez, pintar al aire libre es una oportunidad de darse a conocer.

Entre el público, muchos padres con hijos que se entretuvieron viéndoles crear o con el cuentacuentos y la música que también ofrecieron en el paseo. Otros iban dando una vuelta, se encontraron con los dibujantes y pararon. Así ocurrió con Eladio y Memi. Él pinta en pastel, al óleo y carboncillo. «Estos son unos artistas, nunca he pintado un cómic, pero puede ser que lo haga», decía él.

Pero no es fácil vivir de este arte. Lo admite Miguel Gómez, alias Gol, que es el presidente de Extrebeo. Él puede hacerlo porque lo combina con el teatro. A sus 65 años tiene 60 libros publicados, muchos escritos en Hervás, desde donde trabaja para cualquier punto del país. La próxima semana publica una historieta encargada por un municipio de Palencia.

Extremadura tiene reconocidos historiestistas en la actualidad. Entre ellos, dos premiso nacionales de cómic, como son Borja González y Javier De Isusi. El primero nació en Badajoz y el segundo se mudó a la región hace muchos años. Hay más viñetistas conocidos, como Fermín Solís (cacereño y autor de la novela gráfica Buñuel en el laberinto de las tortugas) y Mayte Alvarado. Nacida en Badajoz, es una de las más conocidas de la región y dedicó uno de sus últimos trabajos al Museo del Prado.

En la asociación intentan dar una oportunidad de publicar en papel a los nuevos dibujantes. Carlos Díaz Correia, tesorero de la asociación y autor, explica que solo una veintena de personas logran vivir del mercado español. Otros trabajan para Francia o Estados Unidos.

Ahora está de moda el cómic histórico, que es de los que más venden. Por eso este año, la Salita del Cómic ha traído a Badajoz a los dibujantes que más destacan en esta forma de narrar que es, además, una puerta a la lectura para muchos ciudadanos.