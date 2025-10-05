HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

César Iglesias, de Badajoz, dibuja su viñeta en San Francisco.

César Iglesias, de Badajoz, dibuja su viñeta en San Francisco. Ángel Márquez

Badajoz

San Francisco se convierte en un enorme cómic para vender Extremadura

Veinte historietistas dibujan viñetas en directo de un mismo relato dentro de las actividades de La Salita del Cómic

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:00

Armados con un arsenal de lápices y cartones pluma, 20 reconocidos viñetistas llegados de todo el país convirtieron este sábado el Paseo de San Francisco ... en la Salita del Cómic. En el lateral más próximo al teatro López de Ayala, entre las 11.30 y las 14 horas, cada uno escogió el punto que más le agradaba para dibujar recuadros de la historieta 'Extremadura, Nada que Ver'.

