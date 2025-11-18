HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Retiran 45 héctáreas de una especie invasora en Los Canchales

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha retirado 45 hectáreas de la especie invasora Ludwigia spp en el embalse de Los Canchales. Así, la CHG ha finalizado las actuaciones desarrolladas durante el año 2025 en la cola de dicho embalse para el control y eliminación de esta planta invasora acuática que representa una «seria amenaza» para los ecosistemas y recursos hídricos de la zona donde se instala.

Se detectó en mayo de 2024

En total se han retirado 45 hectáreas de esta especie invasora mediante una combinación de medios mecánicos y tratamientos manuales localizados. En concreto, se han empleado retroexcavadoras y bulldozers en las áreas más afectadas, garantizando la «máxima eficacia» y un «impacto ambiental mínimo en el entorno.

La retirada de esta especie invasora, detectada en Los Canchales por primera vez en mayo de 2024, ha permitido recuperar una amplia superficie del entorno del embalse, favorecer el retorno de la vegetación autóctona y mejorar el estado ecológico del área.

Esta actuación está cofinanciada con fondos europeos en el marco del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027, según ha informado la CHG en nota de prensa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia
  9. 9

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre
  10. 10

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Retiran 45 héctáreas de una especie invasora en Los Canchales