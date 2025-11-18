Retiran 45 héctáreas de una especie invasora en Los Canchales

Redacción BADAJOZ. Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha retirado 45 hectáreas de la especie invasora Ludwigia spp en el embalse de Los Canchales. Así, la CHG ha finalizado las actuaciones desarrolladas durante el año 2025 en la cola de dicho embalse para el control y eliminación de esta planta invasora acuática que representa una «seria amenaza» para los ecosistemas y recursos hídricos de la zona donde se instala.

Se detectó en mayo de 2024

En total se han retirado 45 hectáreas de esta especie invasora mediante una combinación de medios mecánicos y tratamientos manuales localizados. En concreto, se han empleado retroexcavadoras y bulldozers en las áreas más afectadas, garantizando la «máxima eficacia» y un «impacto ambiental mínimo en el entorno.

La retirada de esta especie invasora, detectada en Los Canchales por primera vez en mayo de 2024, ha permitido recuperar una amplia superficie del entorno del embalse, favorecer el retorno de la vegetación autóctona y mejorar el estado ecológico del área.

Esta actuación está cofinanciada con fondos europeos en el marco del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027, según ha informado la CHG en nota de prensa.