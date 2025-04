República Argentina ya disfruta sin coches

Las obras para hacer plataforma única la plaza de los Alféreces han finalizado tras un año de trabajos y molestias para hosteleros, peatones y conductores ... que quisieran acceder a su aparcamiento privado.

Esta obra se rematará con la colocación de un toldo, pero de momento solo sus postes están listos para sujetar la estructura completa que termine dando sombra en la zona. Parte de esta obra consiste en la peatonalización por completo de un tramo de la cercana calle República Argentina, donde los trabajadores de la zona ya agradecen el silencio que reina en la calle tras varios meses de obras.

Julia Ferrera, dependienta de Los Valencianos asegura que el cambio viene genial para el negocio. «Antes las aceras eran bastante estrechas y los coches no ayudaban con la velocidad a la que iban –decía esta semana–, pero ahora los niños pueden venir del parque a la heladería sin que se preocupen sus padres», declara.

Sin embargo, y después de ver cómo ha quedado esta área peatonal, Ferrera ve en esta opción «un arma de doble filo» si se quisiera hacer en todas las zonas importantes de la ciudad. Como peatona ve que espacios sin coches peatonales son seguros y cómodos, pero como conductora considera que es contraproducente, porque limita la circulación de coches y dificulta encontrar aparcamiento.

Eugenio Garrido, dueño de Pan Contigo, opina que «toda la evolución natural de una ciudad es hacer al peatón el protagonista, y deja en segundo plano a los coches». Sin embargo, Garrido lamenta que las obras se hayan demorado tanto. «Se ha sufrido mucho, con polvo y ruido, pero ha sido para bien», comenta. Esto no se ha traducido en menos ventas, pero los negocios temían que su clientela no estuviera dispuesta a sufrir las obras.

Aunque el comercio sufra estas obras al principio, este empresario las ve como una buena oportunidad para cambiar. Por eso, abunda en que aunque la ciudadanía es reacia a los cambios, los vecinos lo acabarán aceptando.

Garrido opina que ahora es una zona segura para los niños, ya que se evita el peligro de atropello en ese tramo, pero por Fernando Castón se sigue dejando entrar a coches. «Tenemos que evitar que en aquella calle, donde no se impide el paso, los conductores respeten las normas», concluye.

Más seguridad para los niños

Los vecinos también se muestran satisfechos con los cambios y agradecen que haya más seguridad para los pequeños.

María Romero, de 56 años, cree que Badajoz no está pensada para los jóvenes, y ve en obras como la de República Argentina el primer paso para la visibilización de sus necesidades. «Esta ciudad necesitaba una zona segura para los críos», apunta antes de añadir que la peatonalización es una oportunidad para que los padres y abuelos no se preocupen cuando dejan a sus niños jugando.

Igualmente, la iniciativa de dar sombra al parque de Los Alféreces la ve muy positiva, porque ve difícil que en verano los niños se diviertan en la ciudad sin peligro de sufrir una insolación. «Los críos no paran y con el calor de este verano no pueden salir hasta que se va el sol», lamenta.

Romero puntualiza que está bien que hayan renovado la plaza al completo, pero que aún quedan cambios por hacer. Los bancos tardaron en ser instalados y las fuentes del parque aún no funcionan. De esto hace dos semanas y la gente se impacienta. «Las temperaturas a las que estamos no son normales y deberían revisar las fuentes porque no va ninguna», protesta.