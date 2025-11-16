HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La rehabilitación energética de 60 viviendas concluirá en el primer trimestre de 2026

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Las obras de rehabilitación energética de 60 viviendas de promoción pública que se están llevando a cabo en el barrio Cerro de Reyes de Badajoz finalizarán en el primer trimestre del próximo año, mientras que otras 30 ubicadas en la misma zona ya han sido rehabilitadas.

Se trata de viviendas ubicadas en las calles Salvador Allende y Rigoberta Menchú de la capital pacense, cuyos trabajos, adjudicados el pasado año, tienen una cuantía de algo más de 2 millones de euros, el 85% de esa financiación a cargo de fondos europeos Feder, según la Junta de Extremadura.

Las obras fueron visitadas por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, y la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, compañados por los responsables de las empresas constructoras Fontelex y Foncal Villanovense.

Según destaca el Ejecutivo regional, se trata de un edificio de promoción pública y uso residencial, construido en 1993, con elevado desgaste y ausencia de mantenimiento. Con estos trabajos, se rehabilita energéticamente el edificio, interviniendo exclusivamente en su envolvente, para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, así como su eficiencia energética.

Los trabajos ya terminados se han realizado en 30 viviendas de promoción pública en los números 2, 4, 6 y 10 de la calle Salvador Allende, y en los portales 10, 12, 14, 16 y 18 de la calle Rigoberta Menchú.

Las obras han consistido en el aislamiento exterior del edificio mediante aplicación de SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), con lo que se ha mejorado la envolvente del edificio, además de sustituir la carpintería exterior por elementos con rotura de puente térmico, con PVC. A su vez, se ha aislado la cubierta.

