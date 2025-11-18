HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Publican en el DOE la calificación como Premia del centro de computación de datos

Redacción

MÉRIDA.

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer un decreto por el que se declara Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia) al proyecto presentado por la empresa Data Riocaya, SLU, para la puesta en marcha de un centro sostenible de computación de datos e Inteligencia Artificial en Badajoz. Se trata de un proyecto «innovador» que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta en su reunión del 11 de noviembre, y que «va a contribuir a la transformación digital y a la modernización del tejido empresarial en la región».

La empresa prevé inversiones de 1.913 millones de euros y la creación 330 puestos de trabajo. Se espera que la construcción esté terminada en 2031. La sociedad promotora pondrá en marcha un centro de datos de nueva generación, ubicado en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo de la capital pacense, y diseñado para alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red de hasta 300 MW eléctricos, con los más altos estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad operativa.

Asociado al centro de datos, el proyecto contempla una subestación eléctrica 220/30 kV adyacente, una subestación eléctrica de enlace 400/220 kV (excluyendo el campo de tensión de 400 kV, de competencia estatal) y las líneas eléctricas de alta tensión necesarias para conectar los elementos anteriores (excepto las de 400 kV, de competencia estatal).

Con esta calificación ya son 12 los proyectos estratégicos reconocidos como Premia en la región, una calificación que permite que se desarrollen con mayor rapidez, reduciendo trámites y plazos administrativos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia
  9. 9

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre
  10. 10

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Publican en el DOE la calificación como Premia del centro de computación de datos