Publican en el DOE la calificación como Premia del centro de computación de datos

Redacción MÉRIDA. Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer un decreto por el que se declara Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia) al proyecto presentado por la empresa Data Riocaya, SLU, para la puesta en marcha de un centro sostenible de computación de datos e Inteligencia Artificial en Badajoz. Se trata de un proyecto «innovador» que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta en su reunión del 11 de noviembre, y que «va a contribuir a la transformación digital y a la modernización del tejido empresarial en la región».

La empresa prevé inversiones de 1.913 millones de euros y la creación 330 puestos de trabajo. Se espera que la construcción esté terminada en 2031. La sociedad promotora pondrá en marcha un centro de datos de nueva generación, ubicado en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo de la capital pacense, y diseñado para alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red de hasta 300 MW eléctricos, con los más altos estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad operativa.

Asociado al centro de datos, el proyecto contempla una subestación eléctrica 220/30 kV adyacente, una subestación eléctrica de enlace 400/220 kV (excluyendo el campo de tensión de 400 kV, de competencia estatal) y las líneas eléctricas de alta tensión necesarias para conectar los elementos anteriores (excepto las de 400 kV, de competencia estatal).

Con esta calificación ya son 12 los proyectos estratégicos reconocidos como Premia en la región, una calificación que permite que se desarrollen con mayor rapidez, reduciendo trámites y plazos administrativos.