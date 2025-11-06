El PSOE asegura que Badajoz «mantiene abierta la herida» de la riada de 1997

Al Grupo Municipal Socialista y a su portavoz, Silvia González, les gustaría, en días como hoy –cuando todavía supuran las heridas de la riada–, ... ser constructivos, ser propositivos y colaborar con el equipo de gobierno para que, definitivamente, la riada pase a ser historia. Hace años ya que el PSOE ofreció su apoyo al alcalde para abrir cualquier negociación que permitiera cerrar este capítulo. Pero esa voluntad de cooperación nunca tuvo respuesta, no puede confundirse con silencio ni con resignación: 28 años después, la herida sigue abierta.

«Han pasado 28 años y cuatro alcaldes y la realidad es que el Ayuntamiento ha hecho siempre lo menos posible en inversión», afirma González, que recuerda que desde 2019 no se ha invertido ni un euro en la recuperación de los terrenos de la riada y que lo único presupuestado hasta la fecha son 400.000 euros, una cantidad que apenas alcanza el 15% de la superficie pendiente de rehabilitar.

Para el PSOE, esa inversión mínima «no puede presentarse como una solución, sino como un simple parche». Los socialistas esperan que, al menos, se ejecute el próximo año y no vuelva a quedar en el papel, porque la zona «merece una intervención definitiva, seria y comprometida, sin más cantos de sirena ni titulares vacíos que lo aguantan todo, incluso que se repiten».

Silvia González subraya que tanto el Estado como la Junta de Extremadura cumplieron su parte en los años posteriores a la catástrofe, mientras que el Ayuntamiento ha ido dejando pasar el tiempo, hasta convertir la riada en una foto de archivo.