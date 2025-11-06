HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El PSOE asegura que Badajoz «mantiene abierta la herida» de la riada de 1997

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Al Grupo Municipal Socialista y a su portavoz, Silvia González, les gustaría, en días como hoy –cuando todavía supuran las heridas de la riada–, ... ser constructivos, ser propositivos y colaborar con el equipo de gobierno para que, definitivamente, la riada pase a ser historia. Hace años ya que el PSOE ofreció su apoyo al alcalde para abrir cualquier negociación que permitiera cerrar este capítulo. Pero esa voluntad de cooperación nunca tuvo respuesta, no puede confundirse con silencio ni con resignación: 28 años después, la herida sigue abierta.

