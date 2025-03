«La primera vez que me desvanecí fue dos días después de implantarme el Essure»

La sentencia que ha dictado el Juzgado Contencioso-Administrativo pone fin a la pelea judicial iniciada por una mujer que ahora tiene 39 ... años. «Han pasado 14 años, pero desde el mismo momento en el que me pusieron ese dispositivo yo sabía que el problema estaba ahí».

Cuenta la perjudicada que solo dos días después de que se lo implantaran sufrió el primer mareo. «Había salido a cenar con mis hijos y perdí el conocimiento en la calle. Esa fue la primera vez pero después vinieron muchas más».

Ahora, con una sentencia que culpa al anticonceptivo Essure de sus padecimientos, tiene la certeza documental de que los problemas de salud que ha sufrido han sido provocados por ese anticonceptivo.

«Pero en todos estos años yo me he sentido torturada, insultada, humillada... Yo he creído morir, me he sentido morir y he querido morir. Llegaron a decirme que tenía que ir al psiquiatra, porque no me creía nadie, pero ahora se ha demostrado que no he estado loca en ningún momento, que los problemas que yo he tenido están causados por este medicamento».

«Ahora estoy mejor, pero todavía tengo secuelas, momentos de subida y momentos de bajada, porque todavía no hace un año que terminaron con las operaciones: la primera vez me extrajeron las trompas y me dijeron que ya no podían quedar fragmentos de Essure en mi cuerpo; la segunda vez que me operaron me dijeron que no tenía nada; y la tercera, después de ir a un médico privado, me extirparon el útero».

«Mi intención ahora es ponerme fuerte y ayudar a otras mujeres a las que haya ocurrido lo mismo, porque yo me he sentido sola en todo este proceso y me ha costado muchos años demostrar que ese dispositivo me estaba haciendo daño».

«Lo que más rabia me da –añade– es que desde hace siete años existe una guía que alerta de los efectos negativos que puede tener ese dispositivo en las mujeres, no entiendo por qué no me lo advirtieron».