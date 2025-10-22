El presupuesto de 2026 de la Diputación volverá a superar los 338 millones de euros

El equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz perfila el presupuesto de la institución provincial para el próximo 2026 que, como avanzó su ... presidenta, Raquel del Puerto, volverá a superar los 338 millones de euros.

Ayer se reunieron en la localidad de Segura de León para continuar con la tradición de visitar distintos puntos de la provincia para terminar de ajustar las cuentas del próximo ejercicio y, en la misma, Del Puerto se reunió con los diputados provinciales en la sala Garcilaso del emblemático castillo.

Previamente, la alcaldesa, Isabel María Garduño, y su equipo de Gobierno les dieron la bienvenida en el salón de plenos.

La primera edil le entregó como obsequio a la presidenta una réplica del castillo, al tiempo que agradeció la elección de su municipio para esta cita de la institución provincial, en unos días que cree que van a ser muy prolíficos y en los que «seguro» se va a trabajar por vertebrar la financiación de los municipios en 2026.

«Además, la mayoría de la financiación que nos llega a los pueblos para poner en marcha nuestras políticas sociales viene a través de los diferentes programas de la diputación».

Más inclusiva e igualitaria

Por su parte, Raquel del Puerto apuntó que la previsión es que van a superar los 338 millones de euros en unos presupuestos que, como precisó, avanzarán en el compromiso de aspirar a «una provincia más inclusiva, más igualitaria, más sostenible y más dinámica».

En este sentido, señaló que van a tener importancia tres aspectos fundamentales en las cuentas del ejercicio del 2026, como son el eje social, medioambiental y sostenible y el relacionado con la lucha contra el reto demográfico.