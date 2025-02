La Policía Nacional celebrará su día con un desfile de medios en el paseo de San Francisco de Badajoz

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Martes, 27 de septiembre 2022, 15:24 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura celebrará el próximo martes 4 de octubre el Día de la Policía con un acto oficial en el Paseo de San Francisco que concluirá con un desfile de medios policiales.

Esa exhibición dinámica contará con la participación de los grupos más especializados de la Policía Nacional, como el de desactivación de explosivos o la unidad de seguridad aérea, según se ha adelantado en una rueda de prensa celebrada este martes.

El objetivo es dar relieve a una festividad que coincide cada año con la semana en la que se celebran los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía.

María Ángeles Jiménez, portavoz de la Policía Nacional en Badajoz, ha explicado que aunque el acto se desarrollará en el Paseo de San Francisco, de forma paralela se realizará una exhibición de medios en la plaza de Minayo.

En la rueda de prensa también han participado el jefe de prensa de la Jefatura de Policía, Francisco Mendiola, el secretario general, Fernando Rodríguez, y el también portavoz Raúl González, quienes han indicado que dentro de la programación prevista también se celebrará el domingo 30 de octubre la tradicional Ruta 091, una prueba deportiva en la que podrán inscribirse 500 participantes.

Ampliar La Policía Nacional ha presentado también la prueba Ruta 091 a beneficio de ADMO. pakopí

Se desarrollará por los paseos del río y habrá dos pruebas absolutas de 10 y 5 kilómetros. Además, se ofrece la posibilidad de inscribirse en una marcha que tendrá 5 kilómetros de recorrido.

El dorsal tendrá un coste de 12 euros que dará acceso a una camiseta técnica y los beneficios de la prueba serán destinados a la Asociación para la Donación de Médula Osea en Extremadura (ADMO).

También se ha organizado una prueba infantil en la que podrán inscribirse 60 participantes que recibirá una camiseta conmemorativa y un premio a la llegada. En este caso el dorsal tendrá un coste de 5 euros y los beneficios también se entregarán a ADMO.

Desde la Jefatura Superior de Policía se ha explicado que, a diferencia de otras pruebas que han tenido que ser suspendidas porque el Ayuntamiento no puede garantizar la seguridad por no contar con suficientes agentes de la Policía local, en este caso el desarrollo está garantizado porque las pruebas se realizan dentro de los parques del río, donde no es necesario realizar cortes de tráfico.